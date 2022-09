Comme une poule : une école de cuisine végétale à Toulouse

Après plus d’un an de travaux, l’école de cuisine végétale Comme une poule ouvre ses portes dans un local tout neuf situé dans le quartier Saint-Agne de Toulouse. L’objectif ? Apprendre au plus grand nombre à concocter des apéritifs, des tartes, des brunchs, des burgers et des desserts sans aucun ingrédient d’origine animale.

C’est aussi la rentrée du côté de l’école de cuisine Comme une poule à Toulouse. Le concept, créé en 2017 par Marie Audo et Vincent Vialla, inaugurera au mois d’octobre ses premiers locaux situés dans le quartier Saint-Agne de Toulouse. En effet, après plus d’un an de travaux, le couple de Toulousains proposera chaque semaine aux particuliers des cours de cuisine végétale au sein de sa propre école. Au menu : des burgers, des mets à déguster à l’apéritif, des spécialités indiennes ou japonaises… Le tout, concocté sans aucun produit d’origine animale.

Comment se passent les cours de cuisine végétale ?

Pour chaque séance de formation, Marie Audo et Vincent Vialla reçoivent maximum six élèves. « C’est une question de proximité, afin de prendre le temps d’expliquer correctement les choses et de répondre à toutes les questions », souligne Vincent Vialla. Le cours commence par une présentation de la recette, puis les fourneaux se mettent en route pour trois heures environ. Avec en bonus à la fin, une dégustation des plats cuisinés.

Comme une poule propose également des cours de cuisine végétale en ligne, avec un système de visioconférence qui facilite les interactions avec les élèves. « Les recettes sont légèrement simplifiées lorsque nous sommes à distance parce que tout le monde ne dispose pas du matériel et des ingrédients que nous mettons à disposition à l’école », justifie Marie Audo.

Que ce soit en présentiel ou non, les élèves repartent toujours avec un livret qui leur permet par la suite de reproduire les recettes préparées, ou leurs déclinaisons. « C’est un support qui plaît, nous avons beaucoup de retours des élèves nous disant que le fascicule les aide à continuer de cuisiner chez eux », se réjouit Vincent Vialla.

Une cuisine végétale en circuit court et de saison

Bien éloignée des clichés de la cuisine végétale, Comme une poule ne propose pas uniquement des recettes à base de blé ou de quinoa. « Les élèves réalisent des plats du quotidien, comme les burgers, les brunchs ou encore des apéritifs. Ils sont préparés avec des ingrédients faciles à trouver en ville, auprès de producteurs ou dans des magasins spécialisés », affirme Marie Audo.

En effet, que ce soit pour leur réfrigérateur ou ceux de l’école, le couple cueille lui-même les fruits et légumes chez Midi Cueillette, à Portet-sur-Garonne, ou les achète en direct chez le producteur, à la ferme de Borde Bio, dans le quartier des Izards à Toulouse. « Ce mode de consommation nous permet d’ailleurs de cuisiner uniquement des produits de saison », poursuit Vincent Vialla. En effet, les recettes sont modifiées tous les trois mois pour correspondre à la saisonnalité des ingrédients. « Il y en a évidemment certains qui sont plus difficiles à trouver dans les commerces de proximité, comme les épices indiennes ou l’huile de moutarde par exemple », avoue Marie Audo.

Des végans derrière les fourneaux

Avant de se lancer dans l’aventure Comme une poule, Vincent Vialla, était responsable et formateur dans le milieu informatique. Marie Audo est, elle, diplômée d’un master d’ingénierie pédagogique. Le couple disposait donc de compétences suffisantes pour imaginer leur propre centre de formation.

Il ne restait plus qu’à trouver un projet commun. Celui-ci s’est tourné vers leur passion : manger. Mais pas n’importe comment. Le couple est végan depuis près de dix ans. « À l’époque, ce mode de vie faisait plutôt l’objet de moqueries. Puis au fil des années, de plus en plus de personnes de notre entourage nous disaient “J’aimerai bien changer mes habitudes de consommation mais je ne sais pas comment faire”. Nous étions passés par là et nous savions comment transmettre nos connaissances. Alors, l’idée de créer une école de cuisine végétale s’est naturellement présentée à nous », explique Marie Audo. Mais avant de se prétendre cuisiniers, les Toulousains ont eux-mêmes suivi des formations de cuisine et de pâtisseries végétales au côté de chefs spécialisés comme Olivier Picard et Linda Vongdara.

Cuisiniers, et pâtissiers à Toulouse

En plus des cours de cuisine végétale, Comme une poule propose également des cours de pâtisseries végétales. Exit la crème, les œufs, le miel, le beurre et le lait. Le couple utilise, là aussi, uniquement des produits qui n’impliquent pas l’exploitation d’animaux. Pour autant, les élèves réalisent facilement des gâteaux, des mousses ou encore des tartes aux fruits.

« Nous nous sommes rendus compte il y a peu que nous sommes aussi des pâtissiers », plaisante Vincent Vialla. En effet, le couple gère une seconde entreprise, “Dynamite”, créée suite à un léger quiproquo. « Lorsque nous nous sommes lancés dans notre projet d’école et que nous avons suivi des formations de pâtisserie, certains de nos proches nous ont commandé des gâteaux d’anniversaire, puis une copine nous a demandé de vendre des pâtisseries sur un stand de Noël… Le bouche-à-oreille a fait que nous avions de plus en plus de demandes de pâtisseries. Pourtant, ce n’était pas du tout notre projet », s’étonne encore le fondateur. « Puis un jour, le propriétaire du coffee shop Virgule près du Capitole nous a carrément proposé de réaliser l’ensemble de ses pâtisseries », poursuit-il. Cet événement le pousse donc à créer une nouvelle entreprise pour dissocier leurs activités de formateurs et de pâtissiers. Aujourd’hui, Dynamite fournit également le bistrot de l’utopia à Borderouge et le coffee shop Campillo.

Des formations de cuisine végétale à destination des professionnels de la restauration

Outre les particuliers, Marie Audo et Vincent Vialla forment aussi des professionnels de la restauration. « Nous avons certains clients qui décident de changer l’orientation de leur carte, d’autres qui s’installent et souhaitent se perfectionner dans la cuisine végétale, à l’image des repreneurs du coffee shop Natura, qui rouvre à partir de fin septembre dans le quartier Compans-Caffarelli », détaille Marie Audo.

Que ce soit pour des chefs ou pour des amateurs, les réservations de cours pour l’année scolaire à venir sont ouvertes depuis la semaine dernière sur le site Internet de Comme une poule. Le premier cours de cuisine végétale, qui se déroulera le samedi 15 octobre prochain est déjà complet. Mais de nouvelles dates sont d’ores et déjà disponibles jusqu’au mois de décembre. Notamment afin de bannir le foie gras et apprendre à préparer de bons repas de fêtes.

Les Toulousains seront d’ailleurs présents à l’événement Vegan Place qui rassemblera les acteurs nationaux du véganisme ce samedi 17 septembre à la prairie des filtres de Toulouse.

Infos pratiques : Comme une poule, 3 rue Massenet, Toulouse. Réservations en ligne.