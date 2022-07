Cité de l’espace. Le télescope James Webb va livrer ses premières images

La Cité de l’espace propose au public de découvrir en direct les premières images scientifiques du télescope spatial James Webb mardi 12 juillet.

La Cité de l’espace propose au public de découvrir en direct les premières images scientifiques du télescope spatial James Webb. © Timur Kozmenko / pixabay

La Nasa prévoit de dévoiler, mardi 12 juillet à partir de 16h30, les toutes premières images scientifiques du télescope spatial James Webb. C’est un événement pour les passionnés d’astronomie. Ils ont rendez-vous à la Cité de l’espace où les images de cette première mondiale seront proposées.

« Pour l’occasion, les médiateurs de la Cité de l’espace commenteront et expliqueront en direct aux visiteurs les images retransmises. Ils reviendront également sur le voyage, l’architecture et les instruments de James Webb et sur la place qu’occupe la France dans les missions d’observation de l’Univers », annonce la Cité dans un communiqué.

« L’image la plus profonde jamais prise de notre univers »

Le télescope James Webb va envoyer « l’image la plus profonde jamais prise de notre univers » a déclaré Bill Nelson, le patron de la Nasa, mercredi 29 juin, lors d’une conférence de presse au Space Telescope Science Institute à Baltimore. « C’est plus loin que tout ce que l’humanité a pu regarder auparavant. »

Il faut dire que James Webb est un bijou de technologie à dix milliards de dollars. Lancé en décembre 2021, il et se trouve désormais à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il est doté d’un immense miroir principal et d’instruments percevant les signaux infrarouges, ce qui lui permet de scruter à travers les nuages de poussière.

Une exposition sur James Webb et les autres télescopes à la Cité de l’espace

À l’occasion de la réception des premières images, une nouvelle exposition entièrement consacrée aux télescopes spatiaux d’observation, depuis Hubble jusqu’à James Webb, sera présentée.

« À travers son nouvel espace consacré au télescope James Webb, la Cité de l’espace invite le public à aller à la découverte de ce puissant télescope spatial, depuis son décollage à bord d’une fusée Ariane 5, en passant par son impressionnant déploiement lors de sa mise en orbite ou son architecture originale et ses instruments de pointe », explique la Cité de l’espace. Les visiteurs découvrent alors son rôle dans l’observation et la compréhension de l’Univers. James Webb devrait permettre aux scientifiques d’étudier la formation des premières galaxies et percer les secrets de l’univers.

Informations pratiques : accueil du public mardi 12 juillet à partir de 16h15. D’autres informations sur le site de la Cité de l’espace.