Ce chef étoilé toulousain répond à vos questions culinaires par téléphone

Stéphane Tournié, chef étoilé du restaurant “Les Jardins de l’Opéra” à Toulouse, répond pendant le mois de décembre à toutes les questions culinaires. Il suffit de lui envoyer un message sur WhatsApp !

Le chef Stéphane Tournié répond aux questions du mercredi au samedi sur WhatsApp. Visuel : Halloween Agency.

Une question sur la cuisson du chapon pour les fêtes ? Et s’il suffisait de la poser à un chef étoilé ? C’est le concept que lance Stéphane Tournié. Le chef du restaurant “Les jardins de l’Opéra”, une étoile au guide Michelin, a rendu public un numéro de portable pour répondre à toutes les questions des amateurs de cuisine.

L’opération “le 07 du chef” commence ce jeudi 1er décembre 2022, et durera jusqu’à la fin du mois. Le temps de résoudre les épineuses interrogations de l’ananas sur la pizza ou de la crème dans les pâtes carbonara.

Pour poser ses questions au chef, rien de plus simple. Il suffit de lui envoyer un message ou une note vocale via le service de messagerie WhatsApp, au 07 84 78 71 81. Le numéro ne prendra en revanche pas d’appels téléphoniques.

Stéphane Fournié répondra dans « un court délai », uniquement du mercredi au samedi. Il est possible de lui écrire n’importe quand, mais il ne sera pas aussi réactif en dehors de ces horaires.

« Amoureux des produits de la région Occitanie, et fervent défenseur des terroirs français, cette opération est pour lui un prolongement naturel de son action au quotidien : faire découvrir la bonne cuisine, et la rendre accessible au plus grand nombre » peut-on lire dans la présentation de l’opération.

Ainsi, le chef répondra à toutes les questions culinaires, qu’il s’agisse d’un repas sur le pouce ou d’un banquet pour le Réveillon du Nouvel an. À noter, la ligne sera fermée en même temps que le restaurant, les 24, 25 et 26 décembre. Mieux vaut donc anticiper pour le repas de Noël !