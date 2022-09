Le Café Baggio est de retour à Toulouse et se transforme en bar à vins

Six mois après la fermeture du Caffé Baggio, remplacé par la Rosa Negra côté Barcelone, le restaurateur Julien Roumagnac rouvre un nouveau Café Baggio, rue Bayard à Toulouse, dédié aux “afterworks” dans une ambiance classieuse de bar à vins.

Au mois de mars dernier, le restaurateur Julien Roumagnac décidait de fermer les portes de l’emblématique Caffé Baggio, qui venait de souffler ses sept bougies, afin de laisser place à une seconde enseigne “Rosa Negra”. L’objectif ? Créer un lieu plus convivial, plus intimiste, dédié à une clientèle populaire, amatrice de l’ambiance bodéga et de la cuisine espagnole.

Mais cette fermeture a fait des malheureux parmi les anciens clients du Caffé Baggio. « J’ai reçu énormément de messages d’habitués qui me demandaient : “Pourquoi avez-vous fermé le Caffé Baggio ?”. Personnellement, je souhaitais simplement étendre la marque “Rosa Negra”. Mais nous nous sommes rendu compte que les Toulousains étaient très attachés au concept du Baggio », se réjouit Julien Roumagnac.

Grand retour du Café Baggio, sans deuxième “f”

Le Caffé Baggio a donc rouvert ses portes ce jeudi 1er septembre. Il porte désormais le nom de “Café Baggio”, avec un “f” en moins, puisque Julien Roumagnac a décidé de laisser de côté la cuisine italienne. « Mais j’ai tout de même souhaité conserver le nom car il représente une marque de qualité pour nos clients toulousains », précise le propriétaire de l’établissement.

Plus de rigatoni au foie gras, donc, ni de formule entrée, plat, dessert. La cuisine se concentre désormais sur un large choix de tapas raffinées à commander individuellement. Ainsi, les clients peuvent désormais déguster des huîtres, des verrines, des carpaccios « et un tas d’autres mets qui se grignotent en fin de journée », ajoute-t-il.

En fond sonore, des musiques house, deep house, qui font écho au concept “afterworks”, adopté par Julien Roumagnac. En effet, le Café Baggio ouvre désormais ses portes du mercredi au samedi à partir de 18h, pour accueillir les travailleurs qui souhaitent se détendre à la sortie du boulot.

Ambiance bar à vins au coeur de Toulouse

Le Café Baggio, comme son prédécesseur, est un lieu dédié à une clientèle âgée de plus de 30 ans, « qui aime se retrouver entre elle, dans une ambiance assez classe et festive », souligne Julien Roumagnac. C’est pourquoi cette nouvelle enseigne adopte un esprit “bar à vins”, avec une décoration digne des domaines viticoles, dans laquelle les faïences modernes se mélangent avec le bois pour un effet “cosy”.

Les nouveaux locaux disposent d’un rez-de-chaussée équipé de mange-debouts, puis d’un sous-sol où sont disposées des tables basses. La capacité d’accueil de l’établissement s’élève à 300 personnes. Au rez-de-chaussée ou au sous-sol, les clients peuvent s’accouder à l’un des deux bars, afin de commander un verre de vin ou un cocktail. À la carte : des vins du Sud-Ouest, du Languedoc et des Côtes-du-Rhône, mais aussi des bières locales et des cocktails concoctés sur place, comme des Sex on the beach, des Piña Colada ou encore des Mojitos.

Les soirées du week-end reviennent sur le devant de la scène

Qui dit retour du Baggio, dit retour des soirées les vendredis et samedis soirs, animés jusqu’au bout de la nuit par le DJ résident de l’ancienne enseigne : Geoffroy Laventure. Au programme : toujours de la house, mais aussi une sélection des meilleurs tubes des années 80 et 90, allant du rock’n’roll old school aux musiques électroniques des Daft Punk. Pour compléter ce voyage dans le passé, de vieilles affiches de films sont placardées sur les murs, en hommage aux acteurs emblématiques du cinéma du XXème siècle.

Une soirée d’inauguration est prévue pour la mi-septembre, afin de fêter tous ensemble le retour “du Baggio”. La date exacte de l’événement n’est pas encore fixée, mais Julien Roumagnac assure qu’elle sera prochainement annoncée sur les réseaux sociaux de l’établissement.

Infos pratiques : Café Baggio, 34 rue Bayard, Toulouse. Ouvert les mercredis et jeudis, de 18h à 2h, puis les vendredis et samedis, de 18h à 6h.