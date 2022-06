Bus déviés et métro fermé : ça coince à François Verdier cet été

Des travaux en vue de la construction de la troisième ligne de métro de Toulouse sont en cours à François Verdier et impactent la circulation des bus. Et la station de métro sera fermée pour remplacer ses escalators.

Des travaux pour la construction de la 3e ligne de métro de Toulouse sont en cours à François Verdier et impactent la circulation des bus. © Gala Jacquin

L’été est la saison des travaux dans les rues de la Ville rose. « L’affluence étant moins importante à ce moment de l’année », note Tisséo dans un communiqué. L’opérateur des transports en commun de Toulouse annonce des bouleversements sur l’itinéraire des bus à dans le secteur de François Verdier cause des travaux en vue de la construction de la troisième ligne de métro.

Du 4 juillet au 5 août 2022, la rue des Frères Lion est fermée à la circulation. Les Linéo 1 et 8 seront dont déviés. Dans le détail, le Linéo 1 empruntera un nouveau trajet entre l’avenue Camille Pujol et Jean Jaurès en longeant le Canal du Midi. En conséquence, les arrêts Place Dupuy, François Verdier, Saint-Georges et Port Saint-Etienne ne seront pas desservis. La correspondance au métro s’effectuera à la station Jean Jaurès.

Outre la ligne de bus Linéo 1, la Linéo 8 aussi impactée à François Verdier

Concernant la ligne Linéo 8, est sera dévié en direction de Marengo SNCF à partir de l’avenue Jean Rieux en longeant le Canal du Midi. En direction de Gonin, elle sera modifiée à partir de Jean Jaurès par les boulevards, le Grand Rond et les allées Paul Sabatier. Les arrêts François Verdier, Saint-Georges, Jean Jaurès, Bachelier et Riquet ne seront pas desservis en direction de Marengo SNCF. L’arrêt Place Dupuy ne sera pas desservi dans les deux sens de circulation. Sur cette ligne, la correspondance avec le métro est possible aux stations Marengo SNCF, Jean Jaurès et François Verdier, uniquement direction Gonin.

Ensuite, TIsseo fermera la station de métro François Verdier du 8 au 30 août pour remplacer les escalators. Des travaux similaires ont été réalisés à la station Palais de justice au mois de mai et sont actuellement en cours à la station Jeanne D’Arc.