Toulouse. La station de métro Palais de justice fermée durant un mois

La station de métro Palais de justice, au centre-ville de Toulouse, est fermée durant un mois depuis lundi 18 avril. Elle est en travaux pour remplacer les escalators.

La station de métro Palais de justice à Toulouse. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Kuremu Sakura

Le train-train quotidien des habitants voisins de la place Auguste-Lafourcade est perturbé. La station de métro Palais de justice, en plein centre-ville de Toulouse, est fermée pour un mois. Les rames du métro ne desservent plus cet arrêt, en correspondance avec les lignes T1 et T2 du tramway, depuis la soirée du lundi 18 avril. Et ça va durer jusqu’au dimanche 15 mai.

« Les travaux prévus pour la station Palais de justice nécessitent la fermeture temporaire de la station du lundi 18 avril à 22 heures au dimanche 15 mai 2022 », prévient ainsi Tisséo sur la page dédiée aux perturbations sur son réseau.

Si la station de métro Palais de justice à Toulouse est fermée, c’est en raison des travaux de remplacement des escaliers mécaniques. Plusieurs escalators ont déjà fait l’objet de remplacements dans d’autres stations de la ligne B.

En conséquence, l’opérateur de transports en commun invite les usagers à passer par les stations Carmes ou Saint-Michel-Marcel Langer. En fonction de leurs déplacements, ils peuvent également emprunter la ligne de bus L4.