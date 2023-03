Blocages et manifestation : le réseau bus de Tisséo perturbé à Toulouse

Des blocages contre la réforme des retraites et une manifestation vont entraîner des perturbations sur le réseau bus de Tisséo à Toulouse ce jeudi 9 mars. Des difficultés sont à noter depuis ce matin et vont continuer dans l’après-midi. Les détails.

Une manifestation va perturber le réseau bus de Tisséo à Toulouse ce jeudi après-midi © Alix Drouillat

La mobilisation contre le projet de réforme des retraites continue. Des manifestants organisent en effet des blocages à Toulouse ce jeudi 9 mars. La circulation des bus à Toulouse s’en retrouve perturbé. « En raison de points de blocage sur l’agglomération toulousaine, des perturbations sont en cours sur le réseau bus », indique Tisséo sur son site.

Plusieurs déviations ont été mises en place. Le détail des perturbations est à retrouver dans la rubrique info ligne sur le site ou l’application de Tisséo. Seuls les bus semblent impactés par ces blocages. En effet, « les lignes A et B du métro, les lignes T1 et T2 du tram et la ligne Téléo fonctionnent normalement », assure l’opérateur de système de transport public à Toulouse.

Une manifestation va perturber le réseau bus

Le réseau bus va rester perturbé ce jeudi après-midi. Une nouvelle manifestation, la troisième en trois jours, est effectivement prévue au centre-ville de Toulouse. Elle débutera à partir de 13h30. Plusieurs lignes de bus en seront impactées. « La navette aéroport, la navette centre-ville ainsi que les lignes L1, L8, L9, 14, 15, 23, 29, 39, 45 et 70 sont déviées », précise Tisséo.

« Les déviations mises en place facilitent les correspondances avec les lignes A et B du métro afin de poursuivre vos déplacements », informe l’opérateur de système de transport public dans l’agglomération toulousaine. Tisséo conseille aux usagers de préparer leur voyage grâce au calculateur d’itinéraires et à la rubrique prochains passages sur son site Internet.