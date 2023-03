EN DIRECT – Grève du 7 mars : les premiers cortèges sont partis dans toute l’Occitanie

Ce mardi 7 mars marque l’acte VI des manifestations et grèves contre la réforme des retraites, dont le Journal Toulousain suit l’évolution, en direct, dans toute l’Occitanie. Toulouse, Montpellier, Perpignan, Montauban… Revivez la mobilisation au cœur des cortèges, dont les manifestants s’opposent notamment à l’article 7 du texte qui fixe l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

En direct de l’acte VI des manifestations et grèves contre la réforme des retraites en Occitanie ce mardi 7 mars (image d’archives) © Héloïse Thépaut

L’ESSENTIEL Plusieurs lycées d’Occitanie sont bloqués par les lycéens comme à Toulouse, Tarbes, Montpellier…

par les lycéens comme à Toulouse, Tarbes, Montpellier… Des milliers de manifestants ont débuté leur défilé à Perpignan, Sète, Auch, Castres, Béziers et à Tarbes.

11h43. Les Gilets Jaunes se sont remobilisés à Béziers

Partis de la Bourse du travail, les manifestants de Béziers sont nombreux. Emmenés par l’intersyndicale, ils avancent dans le calme. Parmi eux, Les Gilets Jeunes du Bitérrois sont présents.

11h33. A Castres, les manifestants décollent de la place Soult

« On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous on est là ! Pour l’honneur des travailleurs et pour un monde meilleur ! » chantent à tue-tête les nombreux manifestants qui déferlent dans les rues de Castres. Le Cortège, parti de la place Soult progresse encore.

11h04. C’est parti aussi à Auch

De nombreux manifestants se sont d’abord regroupés quai Lagarrasic, avant de commencer à marcher dans les rues de la ville gersoise.

Auch Gers 10h30 En marche… pour la grève générale reconductible#7MarsOnBloqueTout#retraites pic.twitter.com/wM0BAUrplB — Sylvie Bouffartigue (@SBouffartigue) March 7, 2023

10h59. Les rues de Sète envahies

Avec la CGT à sa tête, le cortège de la manifestation contre la réforme des retraites progresse dans les rues de Sète, dans l’Hérault. Fumigènes, chants protestataires, banderoles et drapeaux… les opposants au projet du gouvernement n’ont rien oublié.

10h54. Départ donné à Tarbes

A Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, le cortège des manifestants vient à peine de partir de la Bourse du travail, avec une heure de retard sur l’horaire prévu. Sous un ciel gris, les Tarbais ont répondu à l’appel des syndicats.

A Tarbes la fin du cortège du #7mars2023 #7MarsOnBloqueTout commence tout juste à partir : grosse participation en perspective.

Et j'ai eu le plaisir d'y saluer mes propriétaires, un couple d'ouvriers à la retraite. pic.twitter.com/8dIxjlsckl — 🇺🇦 papi JJ le bigourdan 🚴🐘🇺🇦#HDCCG (@JeanJacques92) March 7, 2023

10h48. Le cortège s’élance à Perpignan

A Perpignan, le coup d’envoi de l’acte VI des manifestations contre la réforme des retraites est donné. Le cortège regroupant des milliers de personnes, qui s’étaient données rendez-vous place Catalogne, vient de s’élancer.

10h35. La foule attend le départ du cortège à Perpignan

Place Catalogne à Perpignan, la foule de manifestants se masse en attendant le départ du cortège dans quelques minutes. L’ambiance y est plutôt festive…

Une ambiance de dingue aujourd’hui à Perpignan ! La rue répond à Macron pic.twitter.com/0HO8SUyV18 — Theudric (@th_theudric) March 7, 2023

10h33. Barrage filtrants dans les rues de Toulouse

À Toulouse, des regroupements de manifestants organisent des barrages filtrants à plusieurs endroits de la Ville rose. C’est le cas devant l’École nationale de l’aviation civile (ENAC) où des salariés de l’aviation civile et des enseignants laissent passer les véhicules au compte-goutte. Même scénario à Paul Sabatier où plusieurs dizaines de salariés de l’hôpital et des professeurs de l’université se sont regroupés dans la rue.

10h02. Plusieurs lycées sont bloqués dans toute l’Occitanie

« Les lycéens sont dans la rue », peut-on entendre aux abords de plusieurs lycées d’Occitanie, dont les entrées sont désormais bloquées par des barricades de fortunes, comme c’est le cas au lycée Ozenne et Saint-Sernin à Toulouse, au lycée Marie-Curie de Tarbes, aux lycées Joffre, Jules Guesde et Clémenceau de Montpellier entre autres.

9h53. Blocus du lycée Marie-Curie à Tarbes

Depuis, une heure, les lycéens tarbais emboitent le pas de leurs homologues toulousains, en bloquant le lycée Marie-Curie. Ils sont soutenus par la CGT et la fédération locale du Parti communiste français (PCF).

Et on commence cette belle journée de grève par un soutien au blocage en cours au lycée Marie Curie, avec les copains de la cgt. pic.twitter.com/XZNQo3v8BJ — PCF 65 (@PCF_Hautes_Py) March 7, 2023

9h31. Blocage de plusieurs lycées à Toulouse

Ce sont les lycéens qui lancent les premiers mouvements de contestation contre la réforme des retraites du gouvernement an bloquant l’accès à leur établissement. A Toulouse, l’entrée des lycées Saint-Sernin et Ozenne est d’ores et déjà bloquée par des barricades faites de poubelles, des barrières et de palettes. Les lycéens avaient annoncés leur volonté de rallier la mobilisation des syndicats. C’est désormais chose faite.

Début de la journée de mobilisation #grevedu7mars dans les lycées !



Les lycéens de Saint Sernin et Ozenne se sont retrouvés ce matin autour d’un blocage de leurs établissements ! pic.twitter.com/QxGraQjwFF — Le Poing Levé Toulouse (@PoingLeveTlse) March 7, 2023

9h20. Mobilisations dans toute l’Occitanie

De l’aveu des syndicats, ce mardi 7 mars sera « une journée morte », l’objectif affiché étant de « mettre la France à l’arrêt ». En Occitanie, où de nombreuses manifestations sont prévues, la grève s’annonce suivie. En Haute-Garonne, pas moins de quatre défilés sont déclarés à Toulouse, Labège, Muret et Saint-Gaudens. Pour le seul département de l’Hérault, huit départs de manifestations sont annoncés dans huit villes différentes : Agde, Bédarieux, Béziers, Clermont-l’Hérault, Ganges, Montpellier, Saint-Pons-de-Thomières et Sète.