Un ancien élu de Toulouse renvoyé devant les assises pour viols et corruption de mineurs

Frédéric Brasilès, ancien élu délégué aux fêtes et manifestations à Toulouse, est renvoyé devant la cour criminelle départementale de Haute-Garonne pour des faits de viols et de corruption de mineurs survenus entre 2007 et 2019.

Frédéric Brasilès est renvoyé devant les assises pour les accusations de viols sur quatre femmes entre 2007 et 2012. © Gorodenkoff/Shutterstock.com

La nouvelle vient de tomber, l’ancien élu de Toulouse, Frédéric Brasilès, sera jugé pour des faits de viols et de corruption de mineurs. Il est ainsi renvoyé devant la cour criminelle départementale de Haute-Garonne, mais la date de son audience n’a pas encore été communiquée. À noter que l’ancien conseiller municipal n’est pas le seul à devoir rendre des comptes à la justice, car son ex-épouse est, elle aussi, poursuivie.

L’ancien élu de Toulouse est accusé de viols

Frédéric Brasilès faisait partie des conseillers municipaux de la liste de l’actuel maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Élu en 2014, il a finalement démissionné de son poste de délégué aux fêtes et manifestations en octobre 2019. La raison : il est accusé de viols à deux reprises. Quelques mois plus tard, l’ancien élu est mis en examen. Ce n’est que quelques années plus tard que Frédéric Brasilès est convoqué devant les assises pour les accusations de viols sur quatre femmes. Les faits auraient eu lieu entre 2007 et 2012.

L’une des victimes était à l’époque son employée. Cette dernière assure avoir assisté à « des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles » alors qu’elle était mineure. Une cinquième plaignante, une employée de mairie, accuse également l’ancien élu de l’avoir harcelée sexuellement. Ces comportements, reprochés à Frédéric Brasilès, remonteraient en 2019. Mais il ne sera pas le seul à comparaître devant la justice. Son ex-épouse est, elle aussi, convoquée. Celle-ci sera également jugée pour des faits de viol.