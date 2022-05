Airbus commence bien l’année et triple ses bénéfices du 1er trimestre

Airbus a dévoilé ses résultats financiers du premier trimestre 2022. Le groupe ne connaît pas la crise et se montre ambitieux.

Airbus commence l’année 2022 sur les chapeaux de roues. L’avionneur européen a dévoilé ses résultats financiers pour le premier trimestre mercredi 4 mai. Ils montrent que le groupe ne connaît pas la crise.

Sur les trois premiers mois de l’année, Airbus a réalisé un bénéfice de 1,22 mollard d’euros, contre 362 millions durant la même période l’an dernier. Le constructeur a ainsi triplé ses bénéfices en un an. Il n’a pas été impacté par les sanctions contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine, le 24 février.

« Ces résultats reflètent la solide performance de nos activités avions commerciaux, hélicoptères et défense. Nos prévisions pour 2022 restent inchangées, bien que le profil de risque pour le reste de l’année s’avère plus difficile en raison de la complexité du contexte géopolitique et économique », déclare Guillaume Faury, le président exécutif d’Airbus, dans un communiqué.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires de l’avionneur a augmenté de 15 %. Il est de douze milliards d’euros. Cette évolution « reflète essentiellement la hausse des livraisons d’avions commerciaux et un mix favorable », selon l’avionneur. Il a livré 142 avions durant le premier trimestre de 2022, contre 125 sur la même période de l’an dernier. Parmi eux, 109 appareils appartiennent à la famille A320, la star du constructeur européen.

D’ailleurs, Airbus annonce son intention d’augmenter la cadence de production de cet appareil. Alors qu’il en produisait 45 exemplaires par mois l’an dernier, l’avionneur veut en fabriquer 65 par mois à l’été 2023, puis 75 en 2025.

« Sur la base d’une analyse de la demande des clients et d’une évaluation des capacités de l’écosystème industriel, l’entreprise collabore avec ses fournisseurs et partenaires afin d’atteindre une production de 75 exemplaires par mois en 2025 », écrit Airbus dans un communiqué.

