L’agriculture urbaine se développe dans les quartiers de Toulouse

Jean-Luc Moudenc a inauguré, jeudi 17 novembre, la friche Didier Daurat, un projet d’agriculture urbaine dans le quartier de la Reynerie à Toulouse. Des manifestations liées à la nature en ville y seront régulièrement organisées, et la cueillette y sera possible en accès libre.

Aux Pradettes, le projet de ferme urbaine a été enterré par la mairie de Toulouse, faute de financement. Crédit photo : © Natures – Pradettes.

Pendant que l’association “N.A.T.U.R.E.S Pradettes” continue d’essayer de relancer un projet de ferme urbaine dans le quartier Bordeblanche, d’autres se développent à Toulouse. Ce jeudi 17 novembre, Jean-Luc Moudenc a inauguré la friche Didier Daurat, dans le quartier de la Reynerie.

Le Maire de Toulouse s’est rendu dans cette friche verte proche du Mirail, transformée en espace d’agriculture urbaine. Des cultures maraîchères et fruitières y sont en accès libre, tout comme la cueillette dans ce lieu. Le tout est entretenu et animé par les différents acteurs et partenaires du projet. « Il a suscité un véritable engouement auprès des habitants du quartier », assure la Mairie dans un communiqué de presse.

D’autres projets d’agriculture urbaine en cours

Cette ferme urbaine fait partie des sites créés par la Métropole dans le cadre de l’appel à projets “Quartiers fertiles” lancé en 2020 par l’Agence nationale pour la Rénovation urbaine (ANRU). Ainsi, Toulouse Métropole souhaite également développer l’agriculture urbaine dans les quartiers Bellefontaine et Trois Cocus.

Pour cela, elle s’est associée « à une dizaine de partenaires, pour y faciliter le rapprochement entre consommateurs et producteurs régionaux et donner accès à chacun à une alimentation saine et durable ». Jean-Jacques Bolzan, adjoint au Maire en charge du bien manger, était d’ailleurs lui aussi présent à l’inauguration. Malgré l’abandon de la ferme des Pradettes, l’agriculture urbaine devrait donc encore avoir un avenir à Toulouse.

Accès : Métro ligne A, station Reynerie – Bus 14, arrêt Mirail Université