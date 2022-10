Chocolat, exposition, Serres municipales et ukulélé : voici des idées pour ce week-end à Toulouse

À la question, que faire ce week-end à Toulouse ? Le Journal Toulousain vous répond : une promenade dans les Serres municipales à la découverte de la collection automne-hiver des fleurs de la ville, une dégustation de chocolat sur la place Saint-Georges, un concert de ukulélé dans le cadre d’un festival dédié ou encore une exposition pour contempler des œuvres signées Niki de Saint Phalle.

28e édition du marché d’artisans du chocolat à Toulouse

Une douce odeur de cacao va embaumer la place Saint-Georges de Toulouse ce week-end. Le Marché d’artisans du chocolat revient à partir de ce vendredi 7 et jusqu’au dimanche 9 octobre, pour une 28e édition à la fois ludique et gourmande. Au total, 11 artisans régionaux vous feront découvrir, et goûter, leurs créations en chocolat. Tablettes, bonbons, pralinés, bouchées, ganaches, entremets ou portions glacées… Ces douceurs pourront être accompagnées par une tasse de thé, d’infusion ou même par un verre de vin, sélectionné localement.

En plus de ces dégustations, les artisans chocolatiers proposeront tout au long de l’événement des animations culinaires gratuites, tels que des ateliers de confection de cookies et de sucettes en chocolat pour les enfants, ou encore de préparation de pizzas et focaccias sucrées. Un “live cooking” sera également animé dimanche par un chef toulousain qui délivrera ses secrets de fabrication de recettes à base de fèves de cacao.

Infos pratiques : Marché d’artisans du chocolat, place Saint-Georges, Toulouse. Vendredi 7 octobre de 12h à 19h, samedi 8 octobre de 10h à 19h et dimanche 9 octobre de 10h à 18h.

Entrée libre, ateliers sur réservations.

Top départ de l’exposition de Niki de Saint Phalle aux Abattoirs

Ce week-end est également marqué par l’inauguration d’une nouvelle exposition aux Abattoirs de Toulouse, portant sur les œuvres colorées de l’artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle (1930-2002). Pour la première fois, la collection se consacre à ses créations réalisées entre les années 1980 et 1990, durant lesquelles l’artiste a imaginé le célèbre jardin des Tarots en Italie. « Si les années 1960 et 1970 ont rendu Niki de Saint Phalle célèbre, grâce à ces emblématiques Tirs et Nanas ou encore avec sa proximité avec le Nouveau réalisme, il est temps de regarder ce qu’on appelle faussement “la deuxième partie” de sa carrière », explique-t-on aux Abattoirs.

Cette période de sa vie est notamment marquée par une certaine indépendance. Notamment vis-à-vis des galeries d’art, puisque Niki de Saint Phalle a davantage produit des œuvres dédiées aux espaces publics (Fontaine Stravinsky à Paris) ou aux particuliers, à l’image de nombreux bijoux, mobiliers, parfums, objets gonflables ou transportables. L’exposition aux Abattoirs vous fera ainsi, dès ce week-end, découvrir ses superbes sculptures, mosaïques, nanas, animaux, cœurs, crânes et monstres colorés…

Infos pratiques : Les Abattoirs, 76 allées Charles de Fitte, Toulouse.

Exposition “L’art en liberté” sur Niki de Saint Phalle, du 7 octobre 2022 au 5 mars 2023, du mercredi au dimanche de 12h à 18h.

Les Serres municipales de Toulouse dévoilent leur collection automne-hiver

Ce n’est pas à la Fashion Week que le Journal Toulousain vous propose de vous rendre ce week-end, mais au défilé de la collection automne-hiver des Serres municipales de Toulouse. En effet, celles-ci vous ouvrent exceptionnellement leurs portes pour dévoiler, en avant-première, les variétés de fleurs et de plantes destinées à embellir les parterres des parcs, jardins, ronds-points et autres espaces verts de la Ville rose dans les prochains mois. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la première édition de l’événement “Toulouse + verte dans nos quartiers“, durant lequel les visiteurs accèdent gratuitement à une quarantaine de lieux à la botanique exceptionnelle et de jardins partagés en cœur de ville.

Tout au long de la journée, vous pourrez donc déambuler à travers les allées des Serres municipales, un parc de plus de deux hectares, dans lequel sont chaque année cultivés environ 330 000 plantes, arbres et fleurs, à l’image des 2 000 pots de violettes de Toulouse. Les passionnés d’horticulture pourront également échanger avec des jardiniers professionnels présents durant l’événement pour glaner quelques conseils de jardinerie au sein de ce lieu exceptionnel, classé Monument historique depuis 1987.

Infos pratiques : Serres municipales, 19 boulevard de la Marne, Toulouse. Samedi 8 octobre, de 10h à 17h. Entrée libre et gratuite.

Un festival de ukulélé vient animer votre week-end à Toulouse

Le collectif de ukulélistes de Toulouse et de ses environs (Cute) organise pour la première fois le Festival de ukulélé de Toulouse et Alentours (Futal) dans la Ville rose, ce week-end. L’occasion de découvrir, ou du moins d’en apprendre davantage, sur cet instrument à quatre cordes souvent moqué à cause de sa petite taille et de sa doit-disant justesse approximative.

Deux éditions d’un premier festival dédié au ukulélé, nommé Toulouse Ukulélé Festival (TUF), avaient été organisées par l’association Madame Gaspard au centre Henri Desbals en 2017 et 2018. Selon le Cute, l’événement a rencontré un “beau succès”. C’est donc en s’appuyant sur cette réussite que le collectif décide de reprendre le flambeau et de relancer un nouveau festival en ce début du mois d’octobre. L’ambition du Futal est donc de promouvoir la pratique de l’instrument hawaïen, de faire découvrir des artistes émergents et de proposer des ateliers d’éveil musical au grand public.

Infos pratiques : Salle de Lafourguette, 28 rue de Gironis, Toulouse. Samedi 8 et dimanche 9 octobre. Programme complet. Entrée libre et gratuite.