Quand la ville rose devient noire. Le top départ de la 14ème édition du festival de littératures policières Toulouse Polars du Sud est donné ce vendredi 7 octobre sur le thème “Aux frontières du polar”. Ce dernier représente une ouverture sur les différents genres liés aux polars, comme la science-fiction, la dystopie, le roman social, etc. Au total, une cinquantaine d’auteurs français et étrangers, qui oeuvrent dans différents registres, seront présents durant tout le week-end pour animer des conférences, des tables rondes, des séances de dédicaces et des débats dansf différentes librairies et médiathèques de la ville.

Rendez-vous au parloir

Les rencontres “au parloir” font partie des temps forts de l’événement. Pour y assister, pas besoin de se rendre en prison. Ces rendez-vous sont donnés dans un ancien bus de la Société d’économie mixte des voyageurs de l’agglomération toulousaine (Semvat), aménagé sous avec de petits compartiments intimistes, dans lequels il sera possible de rencontrer ses auteurs préférés, Parmi eux, Roxanne Bouchard, Gabrielle Massat, Benoît Séverac, Yan Lespoux, Fabrice Jambois, Bernard Minier ou encore Pascal Dessaint. Les échanges, ouverts à tous, durent environ une demi-heure.

Un rallye-enquête avec pour seul indice une lettre d’amour

Pourquoi Daniel a-t-il brusquement abandonné sa femme, Gabriela, une nuit de septembre 1950 ? C’est la question qu’elle s’est posé durant près de soixante-douze ans. Mais la vérité vient enfin de faire surface dans une lettre d’amour qu’il lui a laissée et qu’elle n’a jamais reçue. La vieille femme va alors décider de se lancer dans une grande enquête, imaginée par l’auteure nîmoise de romans policiers Maïté Bernard. Cette dernière va vous entrainer avec elle dans un véritable rallye. L’objectif ? Découvrir qui a trahi son mari et mettre en lumière les raisons de sa fuite.

Remises de prix littéraires

Le week-end sera également marqué par de nombreuses remises de prix littéraires. Le premier, le prix du polar France Bleu, récompensera un polar dont l’intrigue se déroule en France et qui a fait l’objet d’une édition en grand format. Le deuxième, le prix Violeta Negra Occitanie, met en lumière un roman noir ou policier traduit d’une langue du Sud (espagnol, italien, portugais, grec, turc, arabe ou toute autre langue du Sud). Le troisième, le prix Thierry Jonquet est un concours de nouvelles noires et policières (de 12 000 signes maximum) ouvert aux candidats francophones à partir de 17 ans. Le thème, cette année, est « Rien ne sèche plus vite que les larmes ». Enfin, la quatrième et dernière récompense est le prix de l’Embouchure, un trophée décerné par l’Amicale du Personnel de la Police Nationale de Haute-Garonne (APPN) dans le cadre du festival.

Infos pratiques : Toulouse Polars du Sud, librairie de la Renaissance, 3 Rue Georges Vivent, Toulouse. Vendredi 7 octobre de 14h à 19h, samedi 8 et dimanche 9 octobre de 10h à 19h. Programme complet.