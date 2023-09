A69 : un manifestant, perché dans un arbre, secouru par les pompiers

Ce mardi 12 septembre, les pompiers de la Haute-Garonne ont porté secours à un manifestant opposé à l’A69, celui-ci était perché dans un arbre à 12 mètres du sol, devant le conseil régional, à Toulouse. Par son action, ce dernier souhaite interpeller les élus concernant le projet d‘autoroute entre Toulouse et Castres.

Un des manifestants opposé à l’A69 a été secouru ce matin par les pompiers. © Spech/Shutterstock.com

Ils sont quelques-uns à s’être installés dans les arbres devant le conseil régional. Leur objectif : interpeller la Région Occitanie et notamment sa présidente, Carole Delga, sur le projet de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Parmi ces “écureuils” se trouve Thomas Brail, fondateur du Groupe national de surveillance des arbres (GNSA), reconnu pour s’être perché à plusieurs reprises dans des platanes en opposition à l’A69. Depuis ce lundi 11 septembre, le militant et ses acolytes ont installé leur nouveau campement devant les bâtiments de la Région et ont appelé au rassemblement ce mardi 12 septembre à 18h30.

Un manifestant perché secouru par les pompiers

Mais l’action a légèrement tourné au vinaigre ce matin. Les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne (SDIS 31) ont été appelés devant le conseil régional vers 8h15. Un important dispositif de secours a été déployé avec notamment 14 sapeurs-pompiers sur place et la présence de l’équipe spécialisée en milieu périlleux, le Grimp. Ils ont alors pu porter secours à « un manifestant qui est perché dans un arbre », comme nous indique le SDIS 31 contacté par nos soins. Celui-ci se plaignait d’une douleur thoracique aiguë mais n’a pas voulu descendre pour se faire soigner.

Le SDIS 31 a alors procédé à des négociations avec le manifestant. Celui-ci a finalement accepté de descendre au sol à l’aide de l’échelle des pompiers. La victime ne serait autre que Thomas Brail selon La Dépêche du Midi. En effet, le militant en est à son 12e jour de grève de la faim et avait pris ses quartiers devant le conseil régional. Les pompiers l’ont ensuite pris en charge, « même si son état n’est pas jugé grave. » Puis finalement, les secours l’ont transporté vers l’hôpital de Rangueil.