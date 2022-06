Le 3e ligne Alexandre Roumat rejoint le Stade Toulousain jusqu’en 2025

Le Stade Toulousain officialise le recrutement du troisième ligne de l’UBB, Alexandre Roumat, pour les trois prochaines saisons.

Alexandre Roumat et Didier Lacroix. Crédit photo : Stade Toulousain

Il avait déjà annoncé la nouvelle il y a six mois. Le club l’officialise ce mercredi 1er juin. Le troisième ligne de Bordeaux-Bègles Alexandre Roumat rejoint les rangs du Stade Toulousain pour les trois prochaines saisons. Il sera donc à Ernest Wallon jusqu’en 2025.

Le joueur de 24 ans est présenté par le club haut-garonnais comme « l’un des hommes forts du pack bordelais depuis maintenant cinq saisons ». « Grâce à ses 198 cm, il fait partie des meilleurs preneurs de balles en touches du Top 14 : il est d’ailleurs la cible principale des lanceurs de l’UBB et le deuxième meilleur contreur de son équipe lors de l’exercice en cours. »

Et le Stade Toulousain ajoute que « les qualités du natif de Dax ne se résument pas à ce secteur de la conquête. Alexandre possède également une aisance technique qui lui permet d’apporter beaucoup dans le jeu offensif ».

Alexandre Roumat au Stade Toulousain avec Ange Capuozzo, Paul Graou etc.

« C’est vraiment une grande fierté et un honneur d’être recruté par une telle institution », déclare Alexandre Roumat à travers un communiqué. « Je vais avoir l’occasion de côtoyer de grands joueurs, ce qui devrait être très enrichissant. J’espère pouvoir m’intégrer rapidement dans ce groupe tout en apportant quelque chose de différent ».

De son côté, le président des Rouge et Noir, Didier Lacroix, estime que « le recrutement d’Alexandre est une réelle satisfaction humaine et sportive. En plus d’être un excellent élément, il possède un profil complémentaire pour enrichir notre effectif. C’est pourquoi nous sommes très heureux de son arrivée ».

Avant d’officialiser l’arrivée d’Alexandre Roumat, le Stade Toulousain avait déjà annoncé les recrutements de l’international italien Ange Capuozzo de Grenoble, de l’ailier Arthur Retière de La Rochelle et du demi de mêlée Paul Graou en provenance d’Agen.