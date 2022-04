Que faire en Haute-Garonne pendant les vacances de Pâques ?

Le Journal Toulousain vous propose une sélection d’idées d’activités et de sorties pour les vacances de Pâques en Haute-Garonne. Chasse aux œufs en chocolat, visite à la ferme, enquête dans un château et randonnée dans la nature…Faites votre choix.



Visitez les fermes de la Haute-Garonne pour les vacances de Pâques

Et si vous profitiez des vacances de Pâques pour rendre visite aux éleveurs, producteurs, viticulteurs et agriculteurs de Haute-Garonne ? Ce week-end, le Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM) du département organise la 15ème édition de l’événement “De Ferme en Ferme”.

Durant deux jours, une 29 exploitations du territoire vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir les différents métiers de l’agriculture, mais aussi les savoir-faire locaux et les produits du terroir. Vous pouvez, par exemple, rencontrer une apicultrice pour en apprendre davantage sur la fabrication du miel, visiter un élevage de cochon, une cave à vin, ou encore, vous promener dans un champ de légumes de saison. Certaines de ces fermes proposent, même, des hébergements et des espaces de restauration.

Infos pratiques : De Ferme en Ferme, samedi 23 et dimanche 24 avril, de 10h à 18h. Gratuit, sans inscription. Vous pouvez préparer votre circuit.

Enquête géante au château de Laréole

L’agence Paysdoc.com vous propose de participer à une grande enquête au château de Laréole, situé au Nord-Ouest de la Haute-Garonne.

Au premier abord, l’histoire est simple. Michel de Cheverry, le digne héritier d’une famille de marchands de pastel ne s’est pas présenté au dîner. Ses parents, inquiets de la disparition de leur enfant, ont besoin de votre aide pour résoudre cette affaire. Ce week-end, ils vous ouvriront les portes de leur somptueuse demeure et compteront sur vous pour retrouver leur fils. Sain et sauf… si possible. Il faudra poser les bonnes questions, car peut-être que certains habitants du château disposent de précieuses informations.

Durant votre quête, vous rencontrez différents protagonistes. Costumés comme à l’époque de la Renaissance, ils vous guideront à travers les pièges et vous aideront à résoudre les énigmes. Pour information, ce jeu s’inspire de l’histoire du lieu et de personnages ayant réellement existé.

Infos pratiques : Château de Laréole, Laréole. Samedi 23 avril de 14h15 à 17h. Tarif adulte : 30 euros, tarif enfant : 20 euros. Réservation en ligne.

Balade nature en Haute-Garonne

La communauté de communes des Terres du Lauragais et son office du tourisme organisent, pendant les vacances de Pâques , une journée dédiée à la randonnée. Le matin, les promeneurs sont invitées à arpenter durant près d’une heure les petites rues du village historique de Loubens-Lauragais. La balade se fera en compagnie d’un guide de l’association Nature en Jeux qui vous apprendra à reconnaître les “sauvages des rues”, ces petites plantes qui poussent au pieds des murs et entre les pavés de nos villes.

Le midi, profitez d’un pique-nique sur une étendue de verdure avant, si vous vous sentez l’esprit sportif, de vous lancer dans une randonnée de 12 kilomètres, baptisée “La boucle des châteaux”. Le circuit débute à Loubens-Lauragais, passe devant le château du village, puis se poursuit en direction de Le Faget et de son château également. La randonnée se fait accompagnée de bénévoles de l’association Caraman Randonnées Loisirs.

Infos pratiques : Rendez-vous à l’aire de jeux, rue du Palays, Loubens-Lauragais. Événement gratuit, sur inscription au 05 62 57 09 68.

Poursuivre la chasse aux œufs pendant les vacances de Pâques

Le lundi de Pâques est passé mais reste encore quelques œufs en chocolat à trouver pendant les vacances. Ce week-end par exemple, une grande chasse aux œufs est organisée dans le parc de la ferme du château de Bergues, à Odars. Différents circuits, plus ou moins faciles, sont proposés selon l’âge des enfants. Ces derniers devront alors ramasser des œufs factices avant de rapporter leur butin à la buvette pour recevoir, en échange, de vrais chocolats. L’occasion de prendre le temps de découvrir, de nourrir et de câliner les poules, les ânes, les chevaux, les moutons et les poneys de la ferme qui sont habitués aux visiteurs.

Ce dimanche 24 avril, une autre chasse aux œufs en chocolat aura lieu dans le bois situé sur les bords du lac de Garac. Vous pouvez profiter de l’événement pour participer à une partie de pêche aux côtés des membres de l’association de pêche du lac.

Enfin, mercredi 27 avril, le Secours populaire de Haute-Garonne organise une grande chasse aux œufs solidaire dans le jardin de Compans-Caffarelli de Toulouse. Un moment convivial offert aux bénéficiaires de l’association, mais aussi au grand public. Une dizaine de stands seront installés pour sensibiliser les visiteurs aux actions du Secours Populaire à l’international.

Infos pratiques : Château de Bergues, 515 route de Revel, Odars. Réservation. Lac de Garac, lieu-dit Picard, Garac. À 10h30. Jardin Compans-Caffarelli, esplanade Compans-Caffarelli, Toulouse. Inscription par mail à contact@spf31.org.

Le carnaval de Venise en Haute-Garonne

Les membres de l’association Les Masqués Vénitiens de France seront présents durant le dernier week-end des vacances de Pâques au château de Merville. Samedi après-midi, une trentaine de personnages parés de costumes historiques de la commedia dell’arte prendront possession des lieux et vous serviront un traditionnel chocolat chaud vénitien dans les salles de réception du château.

Dimanche, toute la troupe flânera dans les jardins du domaine. Elle vous invitera à vous perdre dans le célèbre labyrinthe de Merville et à contempler ses haies de plus de trois mètres de haut, plantées il y a 250 ans. De la musique classique et des airs d’opéra de la Venise du XVIIIe siècle rythmeront votre balade. Pour le goûter, le comité organisera des dégustations de gâteaux italiens. Les visiteurs qui viendront eux-mêmes masqués selon les codes du carnaval de Venise bénéficieront d’un tarif réduit à l’entrée du château.

Infos pratiques : Château de Merville, 2 place du Château, Merville. Du samedi 7 mai de 14h à 18h30, au dimanche 8 mai, de 10h30 à 18h30. Tarifs adultes : 10,50 euros, tarifs enfants : 8,50 euros.