Réforme des retraites : la Nupes de Haute-Garonne se joint à la mobilisation

La Nupes de Haute-Garonne annonce rejoindre la mobilisation contre la réforme des retraites. Une journée de grève est prévue ce jeudi 19 janvier.

La Nupes de Haute-Garonne rejoint la mobilisation contre la réforme des retraites © Héloïse Thépaut

La Nupes se met en ordre de bataille. La Première ministre a présenté les détails de la réforme des retraites lors d’une conférence de presse ce mardi 10 janvier. Pour rappel, elle prévoit notamment un recul de l’âge de départ en retraite à 64 ans. Mais cette réforme est loin de faire l’unanimité.

Peu après la conférence de presse d’Elisabeth Borne, les syndicats ont annoncé une première journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle ce jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites. La première mais pas la dernière. Une seconde journée de mobilisation est prévue le jeudi suivant.

La Nupes de Haute-Garonne prend part à la mobilisation

La Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) de Haute-Garonne va se joindre à cette mobilisation. « Nous défilerons conjointement lors de la manifestation, derrière les cortèges syndicaux. Nous appelons toutes les formations de gauche et écologistes à en faire de même », indique la Nupes 31.

Le comité de liaison annonce par ailleurs « lancer une campagne de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale contre le projet de réforme gouvernementale avec entre autres la proposition d’organisation de meetings unitaires rassemblant largement organisations politiques et organisations syndicales ».

Une réforme des retraites jugée « injuste et inefficace »

La Nouvelle Union populaire écologique et sociale 31 appelle par ailleurs « les militants et sympathisants de la Nupes dans tous les quartiers et communes de notre département à se rencontrer pour participer à la mise en place de collectifs locaux les plus larges contre la réforme des retraites ».

La Nupes juge cette dernière « injuste et inefficace ». Elle estime : « Contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, il n’y a pas de menace de déficit insurmontable de notre système de retraite. Cette réforme va rendre plus difficile encore la vie de millions de nos concitoyens alors que d’autres solutions sont possibles ».