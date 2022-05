Législatives. Simon Viguer retire sa candidature dans la 10e circonscription de Haute-Garonne

Le candidat du Parti socialiste a choisi de retirer sa candidature aux élections législatives dans la 10e circonscription de Haute-Garonne.

Crédit photo : CC-BY-SA-4.0-Claude-Humbert

En faisant partie de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), menée par La France insoumise, le Parti socialiste a accepté de ne présenter des candidats que dans soixante-dix circonscriptions de l’Hexagone et des Français de l’étranger aux candidats socialistes. Dont six en Occitanie, seulement deux en Haute-Garonne.

La Nupes a présenté ses candidats dans le département, un dans chacune des dix circonscriptions. Parmi eux, Alice Assier, du mouvement Génération.s, dans la dixième. Face à elle, Simon Viguer du Parti socialiste comptait également se présenter aux élections législatives de ce territoire de Haute-Garonne. Le candidat a finalement décidé de se retirer mercredi 11 mai.

« Je considère que cet accord qui a été passé entre les différentes formations de gauche est insincère, mais il est par ailleurs impensable pour moi de poursuivre une campagne qui aurait pour conséquence de diviser ma famille politique. C’est la raison pour laquelle j’accepte de faire un pas de côté pour permettre d’envoyer à l’Assemblée nationale des députés qui mèneront une opposition à la politique libérale d’Emmanuel Macron », a expliqué Simon Viguer à l’occasion d’une conférence de presse.

Alice Assier remercie Simon Viguer pour sa décision de se retirer

Simon Viguer estime que l’accord passé avec La France insoumise « n’est pas un accord autour d’un projet, mais pour résister à Emmanuel Macron. Dire que l’on fait une union pour élire untel Premier ministre, c’est un manque de sincérité »

Alice Assier a ensuite réagi à cette annonce à travers un communiqué sur ses réseaux sociaux : « Je mesure son sacrifice et le remercie pour cette décision qui l’honore. Nous pouvons toutes et tous nous réjouir de la grande responsabilité dont font preuve tous les candidats à travers toute la France. (…) Ce faisant, ils créent les conditions de la victoire de la gauche et de l’écologie aux législatives. »

Je tiens ici à sincèrement remercier @SimonViguer pour sa décision de retirer sa candidature alors qu’il était le candidat socialiste sur la 10e circo.



La gauche dans toute sa diversité sera donc unie dans le Lauragais, sous la bannière #NUPES !



Mon communiqué 👇 pic.twitter.com/13sOW6lix9 — Assier Alice (@AssierAlice) May 12, 2022

Le Parti socialiste ne veut pas de dissidence de ses membres aux législatives en Haute-Garonne

Il convient de rappeler que Pierre Jouvet, porte-parole du parti, a mis en garde les candidats dissidents « Les statuts du Parti socialiste sont très clairs : s’il y a des candidats en dissidence, ils seront exclus du Parti socialiste. Il doit y avoir un message clair : nous voulons le rassemblement, et nous le faisons dans toutes les circonscriptions du pays », a-t-il affirmé après la conclusion de l’accord avec La France insoumise.

Un message appuyé par Sébastien Vincini. Le premier secrétaire du PS en Haute-Garonne a également mis en garde les candidats dissidents face à la Nupes lors d’une conférence de presse de présentation des candidats de la gauche unifiée.

« Je n’ai pas eu peur d’être exclu d’un parti qui ne pèse que 1,7 % et qui n’est pas en mesure de défendre un projet », a relativisé le désormais ex-candidat du PS. « Ce qui me fait peur, c’est que ma famille politique ne puisse plus se rassembler ensuite. »