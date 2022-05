Législatives. En Haute-Garonne, la gauche unie veut remporter toutes les circonscriptions

Sous la bannière de la Nouvelle union populaire écologiste et sociale (Nupes), la gauche unie ambitionne de faire un « Grand Chelem » et remporter les 10 circonscriptions de la Haute-Garonne.

L’ambition est clairement affichée. Les candidats de la Nouvelle union populaire écologiste et citoyenne (Nupes) visent une victoire totale lors des législatives avec 10 élus sur 10 circonscriptions de la Haute-Garonne. « Nous voulons faire un Grand Chelem et remporter toutes les finales. Pas seulement les disputer », a asséné François Piquemal, candidat issu des rangs de la France insoumise sur la quatrième circonscription, lors de la présentation de l’équipe qui défendra les couleurs de l’union de la gauche.

La volonté de marquer l’histoire

Un optimisme partagé par les neuf autres candidats également investis par la Nupes, la coalition qui réunit les principaux partis de gauche (EELV, PS, PC, Génération.s, etc.) derrière la France insoumise, et porté par le sentiment de vivre une campagne électorale historique. « Le peuple de gauche, enfin rassemblé autour d’une bannière commune, est à nouveau attendu », se félicite Alice Assier, candidate Génération.s sur la 10e circonscription. L’occasion pour elle de remporter ce « troisième tour » et, ainsi, d’aller « grossir les rangs de la future majorité ».

Des accords programmatiques et pas électoraux

Ce rassemblement, que la gauche n’avait plus été en mesure de concrétiser depuis l’échec de la “gauche plurielle” en 2002 au niveau national, est autant le fruit d’une élection présidentielle en forme d’électrochoc que de l’émergence d’un front anti-macron. « Les accords que nous avons scellés dans le cadre de cette élection sont programmatiques et pas électoraux. Nous nous sommes avant tout mis d’accord sur un programme commun », précise Sylvie Espagnolle, candidate LFI en lice dans la cinquième circonscription.

Convaincue qu’une majorité de Français refuse de vivre « cinq ans de plus de Macron », celle-ci assure qu’une victoire de la Nupes signerait la fin de « la maltraitance sociale, de l’inaction face à la crise écologique et du mépris démocratique dont fait preuve Emmanuel Macron ».

Faire rentrer les dissidents dans les rangs

Néanmoins, malgré l’enthousiasme unanime des représentants des différentes organisations politiques locales, certaines candidatures et voix dissidentes troublent quelque peu le message de cohésion défendu. Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie a, notamment, regretté la signature d’accords avec la France insoumise et soutenu publiquement des candidatures dissidentes.

« Notre place est au cœur de la gauche »

Un phénomène marginal lié à des « déceptions personnelles » pour Sébastien Vincini, premier secrétaire du Parti socialiste en Haute-Garonne, qui est convaincu que tout rentrera dans l’ordre. Celui-ci à tout de même tenu à rappeler ses divergences avec la présidente de région et à rappeler à l’ordre les dissidents. « Carole Delga se trompe. Notre place est au cœur de la gauche. Les dissidents s’excluront de fait du parti », a-t-il averti.

LGV, autoroute et aéronautique

Toutefois, malgré une cohésion affichée, les différentes composantes de la Nupes ne cachent pas leur singularité. Que ce soit sur des sujets de politique générale comme la place du nucléaire ou sur des enjeux locaux comme l’avenir de l’industrie aéronautique, la réalisation de la LGV ou de l’autoroute Toulouse-Castres. « Les Toulousains voteront pour la transition écologique dans tous les cas », assure Agathe Roby, candidate LFI sur la troisième circonscription. « Cette coalition fait vivre le pluralisme », surenchérit Sébastien Vincini qui espère que la victoire de Nupes permettra de « renouer avec le temps des conquêtes sociales ».