Toulouse Sud. Une journée culturelle FReDD Open Air en juin à Roques

Le samedi 18 juin 2022, l’association FreDD organise une journée spéciale autour de la culture, d’ateliers et de la musique. Rendez-vous au Tiers-lieu Culturel Le Moulin de Roques pour le FReDD Open Air.

Toute une programmation pour un événement de 11h à 1h30 du matin. Affiche de l’événement © FReDD

DJ, spectacles et ateliers, la recette d’une journée musicale et culturelle. L’association FReDD organise le samedi 18 juin 2022 un événement “inédit et exceptionnel”. Toute la journée, des ateliers et des spectacles sont prévus au Tiers-lieu Culturel Le Moulin de Roques au sud de Toulouse.

Le programme de la journée FReDD Open Air

Dès 11h, le FReDD Open Air commence avec une programmation qui durera toute la journée. Au programme :

11h – 11h45 : Spectacle Gratuit “Bakéké”, proposé par le Tiers-lieu culturel le Moulin de Roques. Une errance clownesque où un personnage téméraire multiplie les constructions géométriques à travers la manipulation de seaux ;

12h : apéritif offert par la Municipalité de Roques ;

12h – 18h : Ateliers, stands associatifs / producteurs et artisans locaux, projections de courts-métrages, mur d’expression libre, chill zone…

14h – 1h30 : Temps festif et DJ Set avec : 50CL, WYLD, BIPHASE et MICROONDES.

Des ateliers et stands seront installés dans l’enceinte de l’événement :

Providentiel Coquillages : valorise et transforme les bio-déchets coquillés d’Occitanie en nouveaux produits ;

: valorise et transforme les bio-déchets coquillés d’Occitanie en nouveaux produits ; Manjar Viu : entreprise de transformation de légumes par lactofermentation ;

: entreprise de transformation de légumes par lactofermentation ; Pétrolette Création : créations cousues main, produits éco-responsables, upcycling ;

: créations cousues main, produits éco-responsables, upcycling ; Les Voisins Ambulants : friperie itinérante & solidaire ;

: friperie itinérante & solidaire ; Le Potager Roquois : jardins partagés gérés par une association locale.

Les organisateurs ont prévu de la restauration sur place. Plus d’information et réservations sur le site de l’événement.