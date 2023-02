Ciné-concert DragonBall au Zénith de Toulouse

Le Zénith de Toulouse accueille ce dimanche 19 février “DragonBall in concert”, un ciné-concert inédit en France. Il réunit orchestre symphonique, pop-band et chanteur japonais autour de l’oeuvre emblématique d’Akira Toriyama.

“Dragon Ball in concert” réunit les trois œuvres d’Akira Toriyama : DragonBall, DragonBall Z et DragonBall Super. Affiche : Euterpe Promotion / G1 Production.

C’est un évènement inédit en France qui ravira les fans de manga, d’animation et de musique japonaises. En provenance du pays du Soleil Levant, “DragonBall in concert” arrive au Zénith de Toulouse, ce dimanche 19 février 2023. Pour sa première tournée française, ce ciné-concert officiel fera étape dans la Ville rose à 16h.

Les musiques et chansons des versions animées de DragonBall, DragonBall Z & DragonBall Super seront jouées par un orchestre symphonique complet (Sinfonia Pop Orchestra). Et elles seront également interprétées par un pop-band. Hiroki Takahashi, un des chanteurs originaux de DragonBall, a également fait le déplacement à Toulouse et accompagnera les musiciens pendant le concert.

Places encore disponibles pour assister à “Dragon Ball in concert”

Le Zénith n’est pas complet sur l’évènement. Il n’est donc pas trop tard pour prendre ses places et assister au ciné-concert des aventures de Sangoku, sur les airs des mythiques animés crées par Akira Toriyama. « DragonBall in Concert est le show de toutes les générations de fans ! » promettent les organisateurs.

Fidélité à l’œuvre oblige, l’interprétation est intégralement en version originale japonaise.

Informations pratiques : “DragonBall in concert” au Zénith de Toulouse. Adresse : 11 avenue Raymond Badiou. Date : dimanche 19 février à 16h, ouverture des portes à 14h30, fin vers 18h20. Tarifs : de 34 à 69€. Réservation conseillée en ligne (lien de la billetterie).