Nombreuses réactions après le décès de Fabien Jouvé, conseiller municipal à Colomiers

Les réactions s’enchaînent depuis l’annonce du décès, mercredi 17 août, de Fabien Jouvé, conseiller municipal à Colomiers et candidat de la Nupes aux dernières élections législatives en Haute-Garonne.

Fabien Jouvé, conseiller municipal de Colomier, et conseiller métropolitain à Toulouse, est décédé mercredi 17 août. Crédit photo : communication Mairie de Colomiers

L’annonce du décès de Fabien Jouvé, professeur et homme politique, à l’âge de 44 ans a provoqué l’émoi. « J’ai l’immense douleur de vous informer qu’au cœur de l’été, ce mercredi 17 août, la maladie, injuste, foudroyante, a emporté notre ami Fabien Jouvé, conseiller municipal et conseiller métropolitain. Il n’est plus », regrette Karine Traval-Michelet, maire de Colomiers.

La disparition du socialiste, candidat aux dernières élections législatives dans la sixième circonscription de la Haute-Garonne sous les couleurs de la Nupes, a suscité un enchaînement de réactions, notamment sur les réseaux sociaux.

« Un homme de conviction, d’une grande humanité », Carole Delga

« C’est avec tristesse que j’apprends la brutale disparition de Fabien Jouvé, élu à Colomiers et conseiller métropolitain, qui contribuait à nos débats, notamment en matière d’environnement », réagit Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse métropole. « J’ai une pensée chaleureuse pour ses proches, à qui j’adresse toutes mes condoléances. »

« Grande tristesse d’apprendre la disparition de notre ami Fabien Jouvé. Un homme de conviction, d’une grande humanité, un élu et un militant infatigable au service des valeurs de progrès », écrit Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

« Fabien Jouvé a toujours eu à cœur de se battre avec conviction pour le bien commun », François Piquemal

« Je viens d’apprendre avec une grande tristesse le décès de Fabien Jouvé. Il était notre candidat de la Nupes en Haute-Garonne, il a toujours eu à cœur de se battre avec conviction pour le bien commun », rappelle François Piquemal, député de la quatrième circonscription de la Haute-Garonne.

« Effroi et tristesse en apprenant le décès brutal à 44 ans de notre camarade et ami Fabien Jouvé. (…) Il avait le respect et l’affection de tous », note Olivier Faure, Premier secrétaire du PS.

« Les moments de rires, de joies, de pleurs ne compenseront jamais ton absence », Olivier Briançon

« Les mots manquent après l’annonce du départ de Fabien Jouvé. Ils seraient de toute manière bien inutile face à ton éternel sourire. Les nombreux souvenirs, les moments de rires, de joies, de pleurs ne compenseront jamais ton absence. Tu vas me manquer mon ami. Horriblement », écrit Olivier Briançon, Premier secrétaire fédéral du PS en Haute-Garonne.

« Nous avons eu souvent l’occasion de débattre, de travailler et souvent de rire », écrit Théodore Aubin, secrétaire de la section PCF dans Ouest toulousain. « Il était un partenaire respectueux et respecté. Au nom de tous les communistes de Colomiers et de la sixième circonscription, je salue un militant ouvert et rigoureux qui nous manquera. »

« C’est abyssal… Je n’ai pas les mots », Sébastien Vincini

