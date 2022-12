Sécheresse : fin des restrictions d’eau en Haute-Garonne

Après plusieurs mois de sécheresse, les restrictions d’eau prennent fin en Haute-Garonne. La situation s’est enfin améliorée dans le département depuis la mi-novembre.

Les restrictions d’eau ont pris fin en Haute-Garonne ce 1er décembre CC annawaldl – pixabay

Elles viennent seulement de prendre fin. Les restrictions de prélèvements d’eau sont désormais levées en Haute-Garonne, et ce depuis le jeudi 1er décembre. La préfecture du département vient en effet de l’annoncer dans un communiqué de presse.

Pour rappel, les services de l’Etat avaient décidé de les prolonger jusqu’au 30 novembre. En cause : « l’absence de pluie automnale significative sur le département et, plus globalement, sur le bassin de la Garonne, et des températures particulièrement chaudes ces deux derniers mois ».

Amélioration de la situation en Haute-Garonne

Mais la situation s’est améliorée. « Depuis la mi-novembre, les pluies tombées permettent une hausse des débits dans les cours d’eau et laissent entrevoir une amélioration », estime la préfecture de Haute-Garonne dans son communiqué de presse.

Elle tient d’ailleurs à saluer les « comportements responsables » des particuliers, des entreprises, des collectivités et agriculteurs. Ils ont « permis de garantir une disponibilité suffisante pour les besoins essentiels en eau sur une période de crise exceptionnellement longue, qui vient enfin de se terminer avec l’arrivée de pluies automnales conséquentes sur le département ».

Un bilan de la sécheresse bientôt présenté

En effet, les prélèvements d’eau sont soumis à restrictions depuis juillet en Haute-Garonne. « L’été 2022 devient une nouvelle référence qui doit nous guider pour améliorer l’anticipation et adapter les mesures de gestion et d’économie d’eau à mettre en œuvre à titre individuel et collectif », déclare le préfet de Haute-Garonne.

Étienne Guyot compte réunir les 26 préfets du bassin Adour Garonne, également confrontés à ces difficultés, pour effectuer un bilan de la sécheresse en 2022. La préfecture du département devrait présenter « prochainement » ce retour d’expérience.