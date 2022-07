Face à la sécheresse, les prélèvements d’eau restreints en Haute-Garonne

La Haute-Garonne est confrontée à la sécheresse, comme plusieurs départements d’Occitanie, ce qui engendre des restrictions de prélèvement d’eau.

La Haute-Garonne est confrontée à la sécheresse, ce qui engendre des restrictions de prélèvement d’eau à partir du samedi 16 juillet. (Image d’illustration CC BY-NC-ND David McKelvey)

Alors que la canicule s’éternise, les effets de la sécheresse se font plus présents. Le préfet de la Haute-Garonne, Etienne Guyot, a décidé d’instaurer des mesures de restriction d’eau à compter à samedi 16 juillet.

« Les restrictions de prélèvements sont renforcées sur les petits cours d’eau non réalimentés et non instrumentés du département, avec une interdiction totale à partir du 16 juillet 2022 », annonce la préfecture de la Haute-Garonne dans un communiqué.

« Les petits cours d’eau non réalimentés et non instrumentés sont en interdiction totale sur l’ensemble du département à 100 %. Le Tescou est en interdiction totale de prélèvement. Les rivières connectées du canal de la Neste et aux canaux dérivés sont en vigilance. Cela n’implique pas de restrictions, mais une incitation forte de tous les usagers aux économies d’eau », détaille ensuite la préfecture.

La sécheresse en Haute-Garonne renforcée par la canicule

La Haute-Garonne est placée en vigilance orange canicule depuis mardi 12 juillet. Or, lors de sa dernière réunion, le 7 juillet, le comité de l’eau a rappelé « la nécessité d’être vigilant et économe dans l’usage de l’eau ainsi que le risque d’un étiage sévère au vu des prévisions climatiques ».

Les pluies de la deuxième quinzaine de juin ont permis aux cours d’eau d’être « au-dessus des débits minimums prévus. (…) Cependant, avec les très fortes chaleurs et des prélèvements importants notamment pour l’irrigation (estimés à 30 m³/s sur la Garonne), les débits ont d’ores et déjà fortement et précocement chuté sur les principaux cours d’eau du département », déplore la préfecture.

« Malgré des déstockages très importants depuis les retenues hydroélectriques de l’Ariège (représentant un tiers de l’eau de la Garonne à Toulouse) pour le soutien d’étiage de la Garonne, le débit de la Garonne à l’aval (à Lamagistère) est particulièrement bas », explique encore les services de l’Etat.