Haute-Garonne : le “Challenge des gentlemen” s’attaque aux cancers masculins

Le “Challenge des gentlemen”, campagne de prévention pour lutter contre les cancers masculins, revient en Haute-Garonne du 7 au 27 novembre. Défis sportifs, conseils en alimentation et messages de prévention sont au programme.

La Ligue contre le cancer invite les hommes à réaliser des défis sportifs CC Jacqueline Macou – Pixabay

C’est sa troisième édition. La Ligue contre le cancer de Haute-Garonne organise le “Challenge des gentlemen“, campagne de sensibilisation et de prévention pour lutter contre les cancers qui touchent plus particulièrement les hommes, du 7 au 27 novembre. L’ancien joueur professionnel de rugby Vincent Clerc est l’ambassadeur de cette nouvelle édition.

Lors de cet événement, les hommes sont invités à suivre un programme de lutte contre les cancers masculins basé notamment sur des défis sportifs, des conseils en alimentation et des messages de prévention. La première semaine est ainsi consacrée à l’activité physique, la seconde à l’alimentation et la dernière à l’accompagnement des patients.

Les objectifs de cette campagne contre les cancers masculins

« L’objectif du “Challenge des gentlemen” est de prévenir et de lutter contre les cancers de la prostate et des testicules, mais aussi ceux du côlon, troisième cancer le plus fréquent chez l’homme », explique Marie-Ange Léophonte, directrice de la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne.

Cette campagne doit aussi permettre de « lever les tabous et agir sur les comportements ». En effet, les hommes se font moins dépister et ont tendance à ne pas s’exprimer sur leur maladie. « Seuls 10 % des bénéficiaires des soins de support que nous proposons aux patients pour améliorer leur qualité de vie durant et après leur traitement sont des hommes », souligne Marie-Ange Léophonte.

La Ligue contre le cancer Haute-Garonne lance un appel aux dons

En parallèle de cette campagne de sensibilisation, la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne a lancé un appel aux dons pour financer la recherche et l’accompagnement des hommes atteints de cancer. Les fonds récoltés serviront notamment à développer des soins supports comme l’activité physique adaptée et la sophrologie, déjà proposés par l’association.

La collecte de la précédente édition du “Challenge des gentlemen” avait ainsi permis à 20 hommes, patients et proches, de profiter de soutien psychologique, de soins socio-esthétiques, de conseils diététiques ou encore d’un accompagnement au retour à l’emploi au travers de 74 séances de soins de support individuels ou collectifs en 2022.