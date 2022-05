Du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2022, le Conseil départemental prévoit de nombreuses animations pour la 5e édition de “La forêt de Buzet dans tous ses états”.

Cette forêt départementale s’étend sur 463 hectares sur les communes de Buzet et Paulhac. (Photo d’illustration : CC BY-NC-ND Jean-Paul Tonnelier / Flickr)

Dimanche 22 mai, c’est la journée internationale de la Biodiversité. Pour l’occasion le Conseil départemental organise la 5e édition de “La forêt de Buzet dans tous ses états”. L’administration prévoit de nombreuses animations pour le grand public du vendredi 20 au dimanche 22 mai. La programmation permet de faire découvrir toute la richesse de la faune et de la flore de l’Espace Naturel Forêt de Buzet.

Cette forêt départementale s’étend sur 463 hectares sur les communes de Buzet et Paulhac. Placée au cœur du site, la Maison de la Biodiversité permet d’observer, de découvrir et de comprendre cette nature à travers des parcours pédagogiques et une exposition.

La programmation de cette 5e édition de “La forêt de Buzet dans tous ses états”

Tout au long de l’événement, le Conseil départemental organise un concours photographique sur quatre thématiques : faune, flore, artistique et junior. Pour y être éligible, les photos doivent être prises au sein de la forêt de Buzet. Dans la même idée, un atelier pour apprendre à mettre en scène la nature prend place durant les trois jours pour le public de plus de 16 ans. Un autre atelier propose également de faire découvrir des techniques pour pister les animaux. A travers la découverte du premier indice et la pose d’un dispositif de capture vidéo. Possibilité d’y participer en famille, en groupe ou en individuel à partir de 6 ans.

Deux ateliers le samedi : la découverte des oiseaux forestiers et le mode de vie des chauves-souris. Les familles avec enfants de plus de 6 ans pourront apprendre les bases du métier d’ornithologue. En groupe ou en individuel dès 12 ans, le public pourra également en apprendre plus sur le mode de vie de la chauve-souris. La forêt compte 10 espèces différentes.

Le Conseil départemental propose deux ateliers supplémentaires le dimanche. Les visiteurs de plus de 16 ans pourront apprendre à « contribuer au programme SPIPOLL (Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs), sur un téléphone portable avec les applications SPIPOLL et Pl@ntnet ». Et pour finir, dès l’âge de 6 ans, les familles et enfants pourront créer une œuvre en harmonie avec l’environnement.

A noter que les places sont limitées. Le Conseil départemental prescrit la réservation obligatoire pour chaque animation. Pour plus d’informations sur le site de l’organisateur. Réservations possibles auprès de la Maison de la biodiversité au 05 34 33 17 50.