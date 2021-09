Gard : un nouveau centre de vaccination ouvre à Nîmes pour quelques jours

Un nouveau centre de vaccination sans rendez-vous va ouvrir ses portes dans le Gard à partir du mardi 28 septembre prochain dans le quartier de Valdegour, à Nîmes. Il restera ouvert jusqu’au vendredi 1er octobre.

La préfecture du Gard annonce l’ouverture d’un nouveau centre de vaccination éphémère à partir du mardi 28 septembre prochain à l’espace Diderot du quartier de Valdegour à Nîmes (663 rue Neper). Il s’inscrit dans une démarche “d’aller vers” mise en place par le gouvernement pour se rapprocher des habitants et faciliter l’accès à la vaccination. Le dispositif sera ouvert quatre jours, soit jusqu’au vendredi 1er octobre.

Le service de santé des sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours du Gard assurera la gestion de ce centre et la supervision médicale. Il fonctionnera de 8h30 à 18h30. Les injections se feront avec le vaccin Moderna à ARn messager. Les personnes qui souhaitent recevoir une injection devront se munir de leur pièce d’identité et de leur carte vitale.

Situation dans le Gard

La situation épidémique s’améliore dans le Gard mais le taux d’incidence reste élevé par rapport aux autres départements d’Occitanie. Il est actuellement de 95 cas pour 100 000 habitants. Pour comparaison, en Lozère, Aveyron et dans le Tarn, il ne dépasse pas les 50 cas pour 100 000 habitants. En moyenne dans le département du Gard, une centaine de cas sont détectés chaque jour. Les mutations du virus de la Covid-19, dont le variant Delta, en représentent environ 80 %. 109 personnes sont actuellement hospitalisées après avoir contracté la maladie, dont 29 dans les services de réanimation. La tension hospitalière est actuellement de 59 %. Pour ce qui est de la vaccination, plus de 70,97 % des Gardois ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. C’est moins que la moyenne régionale qui est de 76,7 %.