Covid-19 : l’ARS Occitanie appelle les plus fragiles à effectuer un rappel de vaccin

Dans son dernier bilan épidémiologique, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie invite les personnes âgées de plus de 65 ans, atteintes de comorbidités ou présentant un haut risque de formes graves du virus à recevoir un rappel de vaccin contre la covid-19.

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie profite de son dernier bilan épidémiologique pour inviter les personnes fragiles à effectuer dès maintenant d’un rappel de vaccination contre la covid-19. Cela concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, atteintes de comorbidités ou présentant un haut risque de contracter une forme grave du virus. Pour en bénéficier, le schéma vaccinal doit déjà être complet. Les personnes ayant reçu une première dose de vaccin Janssen sont également concernées.

Le rappel est réalisé avec l’un des deux vaccins à ARN messager (Moderna ou Pfizer, NDLR), quel que soit le vaccin utilisé initialement. Les rendez-vous doivent être pris dans un centre de vaccination ou chez un médecin traitant. Les résidents en Ehpad ou Unités de soins de longue durée (USLD) peuvent être vaccinés au sein de leur établissement. Pour simplifier la démarche, la Haute Autorité de Santé a proposé de procéder à l’administration conjointe du rappel contre la covid-19 et du vaccin contre la grippe saisonnière. “À ce jour, 72 600 personnes fragiles ont déjà bénéficié d’une troisième dose de vaccin en Occitanie”, souligne l’ARS.

La situation sanitaire en Région…

Au total, depuis le début de la campagne de vaccination, 8,3 millions de doses de vaccin ont été administrées dans la région. Dans le détail : 89,7 % de la population âgée de plus de 18 ans ont déjà reçu au moins une primo-injection. Sur l’ensemble des habitants, 76,7 % ont déjà reçu au moins une dose.

La semaine dernière, la Région enregistrait en moyenne 547 cas positifs supplémentaires par jour. Ceci représente un taux de positivité des tests à hauteur de 1,3 % sur l’ensemble des tests réalisés. Pour ce qui est des hospitalisations, 819 sont en cours (-73 en quatre jours), dont 199 dans les services de réanimation (-39 en quatre jours). Ces chiffres sont en baisse depuis plusieurs semaines. Au total, 5 126 personnes ont perdu la vie à l’hôpital depuis le début de l’épidémie.

… Et par département

Le département de l’Ariège est actuellement le plus touché par l’épidémie de covid-19 dans la région Occitanie. Il enregistre un taux d’incidence de 120 cas pour 100 000 habitants. L’ensemble des autres départements se situent en dessous de la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. Le Tarn, l’Aveyron et la Lozère sont les départements les moins touchés.

La Haute-Garonne et l’Hérault enregistrent les plus grands nombres d’hospitalisations ; 204 sont en cours en Haute-Garonne, dont 55 dans les services de réanimation et 176 personnes sont hospitalisées dans l’Hérault dont 54 en réanimation.