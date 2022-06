Des restrictions d’eau pour faire face à la sécheresse dans le Gard

La préfecture du Gard place plusieurs cours d’eau en état d’alerte, ce qui l’implique l’entrée en vigueur de restrictions à l’utilisation de l’eau.

La préfecture du Gard place plusieurs cours d’eau en état d’alerte, ce qui l’implique l’entrée des restrictions à l’utilisation de l’eau. (CC BY-NC-ND Guillaume Coqueblin / Flickr)

L’arrivée précoce de la chaleur a ses bons et ses mauvais côtés. Le mois de mai que vient de vivre le département du Gard a battu des records de température. « Un déficit pluviométrique de 40 à 65 % est enregistré sur la moitié est et sud pour ce même mois de mai », selon la préfecture. « Dans ces conditions, les débits des cours d’eau ont fortement baissé ces derniers jours. »

Cette baisse est particulièrement marquée sur les bassins-versants de la Cèze et du Vidourle. « Les conditions hydrologiques actuelles ne permettent pas d’envisager le remplissage complet du barrage de Sénéchas, dont une fonction secondaire est de soutenir le débit de la Cèze à partir du 1er juillet », notent les services de l’État dans le département. « Selon les prévisions de Météo France, les températures pourraient rester plusieurs degrés au-dessus des normales de saison et il n’y a pas de pluie significative prévue dans les prochains jours. »

Des cours d’eau en état d’alerte et des restrictions dans le Gard

C’est pourquoi, la préfète Marie-Françoise Lecaillon a décidé, dans un arrêté préfectoral, de placer en situation d’alerte les zones Vidourle, Cèze amont et Cèze aval. Elle a aussi décidé de mettre en vigilance les zones Ardèche gardoise, Vistrenque-Costières et Vistre, Rhône et Camargue gardoise, Gardon amont et Gardon aval. Ces décisions impliquent des restrictions sur l’utilisation de l’eau dans le Gard.

« Sur les territoires en situation d’alerte, le remplissage complet des piscines privées et le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert sont interdits et les arrosages ou irrigation sont soumis à des restrictions horaires », explique la préfecture. « Sur les territoires en situation de vigilance, il est demandé à chacun d’adopter un comportement écoresponsable, en utilisant l’eau de manière mesurée. »

En fonction de l’évolution de la situation, des arrêtés de restriction d’usage de l’eau plus contraignants peuvent être pris par les maires concernés. Un nouveau point sur la situation hydrologique du département est programmé le 14 juin.