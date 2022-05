Météo. Il fera chaud cette semaine en Occitanie

Météo France prévoit de fortes chaleurs cette semaine dans toute l’Occitanie, avec un pic de températures avoisinant les 30 degrés mercredi 11 mai. Quelques épisodes de pluies sont toutefois attendus dans une grande partie du territoire en fin de semaine.

Le soleil brille et les températures augmentent cette semaine en Occitanie. Jusque-là variables, elles devraient frôler les 30 degrés ce mercredi 11 mai. Ce jour-là, Météo France prévoit que le mercure va grimper dans l’après-midi jusqu’à 29 degrés dans le Tarn, 27 degrés à Toulouse, dans le Lot et l’Aude, puis 26 degrés dans le Gard.

La chaîne Météo a également ajouté que les températures ressenties pourraient atteindre les 35 degrés dans l’ouest de la région en milieu de semaine. Il est temps de ranger les pulls, et de privilégier les habits d’été.

🌡️ #CHALEUR : températures ressenties au plus chaud de la journée entre lundi et jeudi prochain l'après-midi. C'est dans le sud-ouest que la chaleur sera la plus marquée et durable avec un ressenti parfois proche de 35°. pic.twitter.com/QP7gbHGGfd — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 8, 2022

Épisodes de pluie en fin de semaine en Occitanie

La situation va toutefois se gâter en fin de semaine dans une majeure partie de l’Occitanie. Le ciel se couvrira d’un voile nuageux à partir du jeudi 12 mai dans le nord du territoire. Des épisodes de pluies sont notamment attendus dans le Lot et l’Aveyron.

Les averses se poursuivront vendredi 13 mai. Elles atteindront la Lozère, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l’Ariège, l’Aude, puis l’ouest des Pyrénées-Orientales. Seul le pourtour méditerranéen sera épargné.

Des précipitations sont également attendues ce week-end dans les Hautes-Pyrénées, l’Ariège et le sud de la Haute-Garonne. Quelques gouttes tomberont aussi sur le Gers, la Lozère et le nord de l’Aveyron. Mais les températures resteront douces. Météo France prévoit 24 degrés ce samedi à Tarbes et Foix, 25 à Perpignan, Toulouse et Mende, 24 à Castres, Béziers et Rodez.