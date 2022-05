Météo. Alerte aux orages dans neuf départements d’Occitanie, dont la Haute-Garonne

Météo France déclenche une alerte aux orages dans neuf départements d’Occitanie, dont la Haute-Garonne, pour l’après-midi et la soirée de ce mardi 3 mai.

Météo France déclenche une alerte aux orages dans neuf départements d’Occitanie pour l’après-midi et la soirée de ce mardi 3 mai. Photo d’illustration : orage violent à Castelnaudary, jeudi 17 juin 2021. ©Christophe Vidal

Il pleuvra des cordes et des orages peuvent se faire entendre. L’institut Météo France place neuf départements d’Occitanie en vigilance jaune à cause des orages pour l’après-midi et la soirée du mardi 3 mai. Il s’agit de l’Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lozère, Lot, Tarn, et du Tarn-et-Garonne. Déjà mitigé, le temps devient menaçant en début d’après-midi. Des orages sont attendus sur les Pyrénées et du Massif central à l’arrière-pays provençal.

Trente-six départements, dont neuf d’Occitanie sont placés en vigilance jaune à cause des orages. Crédit visuel : Météo France.

« Des Pyrénées aux Alpes et aux frontières allemandes, le temps devient instable et des averses se mettent en place. Elles sont plus nombreuses sur le relief où elles prennent parfois un caractère orageux. Ces orages peuvent localement déborder en plaine », prévient Météo France dans son dernier bulletin. Le ciel restera menaçant, voir pluvieux, jusqu’à vendredi. Après les orages, le soleil est attendu pour le week-end en Occitanie.

Le temps restera instable avec des #orages à proximité des reliefs, par évolution diurne, cet après-midi et demain. Voici les zones les plus exposées ⛈️ pic.twitter.com/eEfqeNS5ij — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 3, 2022

Dans son bulletin hebdomadaire, La chaîne météo précise qu’ « en lien avec la dépression ibérique, des orages éclatent sur les reliefs des Pyrénées au Massif central et aux Alpes jusqu’au Jura et aux Vosges. Il s’agit d’une évolution diurne typique au printemps. » En météo, l’évolution diurne « fait référence à la hausse progressive des températures au cours d’une journée. Cette hausse des températures favorise le développement de nuages parfois orageux », selon le média spécialisé.