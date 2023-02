Occitanie. Cette commune espère être “Le village préféré des Français”

La commune de Belcastel, en Aveyron, est sélectionnée par France Télévision pour devenir la douzième saison “Village préféré des Français”.

Le Vieux pont à Belcastel en Aveyron. Crédit photo : CC BY SA Krzysztof Golik – Wikimedia commons

France Télévision a dévoilé lundi 20 février la liste des douze communes retenues pour la douzième saison du concours “Le village préféré des Français”. Il y en a un par région. En Occitanie, c’est le village de Belcastel qui a été sélectionné.

Un village de 200 habitants

Il se trouve en Aveyron. Entouré de verdures, il est à mi-chemin entre Rodez et Villefranche-de-Rouergue. Quelque 200 personnes résident dans ce lieu digne d’une jolie carte postale.

C’est au grand public d’élire le village gagnant du concours. Les votes sont ouverts jusqu’au vendredi 10 mars à 23h59. Il est possible de défendre son choix sur le site de France Télévision ou par téléphone au 32 45 (appel surtaxé : 0,80 euro/min + prix d’un appel). Le palmarès sera dévoyé prochainement, lors d’une soirée diffusée sur la Trois et présentée par Stéphane Bern, le monsieur Patrimoine de la chaîne.

Troisième candidature de l’Aveyron au “Village préféré des Français”

« Au début du XXe siècle, on ne pouvait accéder au village de Belcastel que par des chemins difficiles. On découvrait alors, sur le roc vertigineux qui dominait les maisons du village, les restes encore formidables du château-fort », raconte le site de l’office du tourisme de l’Aveyron. Le château en question, c’est celui que Fernand Pouillon, l’un des plus grands architectes de son temps, achète en 1974 et rénove.

C’est la troisième fois qu’une commune de l’Aveyron est candidate au “Village préféré des Français”. En 2013, Conques est parvenu à se hisser en 5e position, parmi les candidats des 22 régions de l’époque. Et en 2018, La Couvertoirade a terminé au 9e rang.

Voici les douze villages en lice

– Lavoûte-Chilhac (Auvergne-Rhône-Alpes)

– Druyes-les-Belles-Fontaines (Bourgogne-Franche-Comté)

– Pontrieux (Bretagne)

– Beaulieu-Lès-Loches (Centre-Val de Loire)

– Lumio (Corse)

– Hattonchâtel (Grand Est)

– Esquelbecq (Hauts-de-France)

– Flagy (Île-de-France)

– L’Entre-Deux (La Réunion pour l’Outre-Mer)

– Beaumont-en-Auge (Normandie)

– Belvès (Nouvelle-Aquitaine)

– Belcastel (Occitanie)

– Lassay-les-Châteaux (Pays de la Loire)

– Saintes-Maries-de-la-Mer (Provence-Alpes-Côte d’Azur)