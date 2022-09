La sécheresse continue en Aveyron, les restrictions d’eau aussi

Les récentes averses permettent d’ajuster les restrictions à partir des prélèvements en eaux superficielles et souterraines en Aveyron. L’état de sécheresse se poursuit.

Les récentes averses permettent d’ajuster les restrictions à partir des prélèvements en eaux superficielles et souterraines en Aveyron. © Henryk Niestrój / pixabay

La sécheresse frappe encore l’Aveyron en ce début de mois de septembre. Mais il y a une amélioration. « De rares averses, combinées aux pluies plus conséquentes d’il y a 15 jours sur certains secteurs, permettent d’ajuster les restrictions à partir des prélèvements en eaux superficielles et souterraines », annonce la préfecture aveyronnaise mercredi 31 août.

Ainsi, à compter du samedi 3 septembre, trois cours d’eau sont désormais placés en « alerte », ce qui correspond au niveau 1 pour les usages à partir des eaux superficielles et souterraines :

– Lot amont bassin : passage en niveau 1 (alerte);

– Dourdou de Camarès aval : passage en niveau 1 (alerte);

– Viaur rivière: passage en en niveau 1 (alerte);

Il n’y a pas de changement concernant les autres bassins.

Le lavage des voitures restreint avec les restrictions d’eau en Aveyron

« Concernant les prélèvements d’eau potable, la cellule de crise, qui s’est réunie ce mardi 30 août 2022, a fait le constat d’une parfaite corrélation entre les besoins en eau potable et l’augmentation des températures. En l’absence de précipitations significatives, avec des températures supérieures aux normales de saison et une reprise de certaines activités, les tensions sur les réseaux d’eau potable restent d’actualité et ne permettent pas de lever les restrictions », indique la préfecture de l’Aveyron.

Ainsi, « les restrictions mises en place depuis les deux dernières semaines, comme l’arrosage des pelouses, espaces verts privés ou publics (à l’exception des îlots de fraîcheur) et des jardins d’agrément, restent en vigueur, ainsi que l’interdiction de l’arrosage des jardins potagers entre 7 heures et 23 heures ».

Aussi, le lavage des voitures est autorisé uniquement pour les véhicules avec un impératif sanitaire, réglementaire ou technique. En conséquence, les stations de lavages qui restent ouvertes, ne le sont que pour ces véhicules.