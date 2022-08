Cinq départements d’Occitanie en vigilance orange aux orages

En Occitanie, l’Aude, l’Aveyron, le Gard, l’Hérault et le Tarn sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France dès l’après-midi de ce mardi 16 août.

Des orages. Crédit photo : licence Pixabay – CC 6147366

Le soleil de plomb et la canicule semblent définitivement laisser leur place au mauvais temps. En effet, cinq départements d’Occitanie sont placés en vigilance orange aux orages, par Météo France, à partir de ce mardi 16 août à 15 heures. Il s’agit de l’Aude, l’Aveyron, le Gard, l’Hérault et le Tarn. L’institut annonce une « situation fortement orageuse d’été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomènes violents ».

Une dégradation orageuse s’installe en Occitanie

« En cours d’après-midi de mardi, une dégradation orageuse marquée concerne le département de l’Aude. Les orages, parfois accompagnés de grêle, gagnent ensuite le département de l’Hérault puis du Gard. Ils persistent jusqu’en fin de nuit de mardi à mercredi. Les cumuls sont de l’ordre de 60 à 80 mm, dépassants ponctuellement 100 à 120 mm. Les intensités pluvieuses sont parfois intenses et les cumuls peuvent être atteints en peu de temps sous les orages les plus forts et les moins mobiles », prévient Météo France.

« Sur le reste de l’ouest Occitanie, des orages localement forts pourront éclater au cours de l’après-midi, puis de nouveau en soirée et première partie de nuit de mardi à mercredi », annonce également l’institut météorologique.

La température élevée de la mer Méditerranée en facteur aggravant

« Ces intempéries sont liées à une dépression qui progresse lentement du golfe de Gascogne vers la Méditerranée. Cette dépression, alimentée en air frais atlantique, se trouve freinée dans sa progression par de l’air très chaud remontant de Tunisie vers l’Europe centrale », explique La chaîne météo. « Facteur aggravant, la température remarquablement élevée de la mer Méditerranée risque de renforcer la violence des orages qui se forment au-dessus de ces eaux chaudes. »