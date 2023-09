Aveyron : pourquoi les sirènes vont-elles sonner dans le département mardi prochain ?

Le mardi 19 septembre prochain, la préfecture de l’Aveyron fera sonner les sirènes rattachées au Système d’alerte et d’information aux populations (SAIP) et du système Fr-Alert. Cette simulation aura lieu à l’occasion d’un exercice de sécurité civile prévu sur la commune de Montézic.

L’exercice de sécurité civile aura lieu entre 11h et 17h, le mardi 19 septembre prochain. © PATARA Shutterstock.com

Si vous entendez les sirènes sonner dans l’Aveyron le mardi 19 septembre, entre 11h et 17h, c’est normal. En effet, la préfecture du département prévoit un exercice de sécurité civile sous la forme d’une simulation d’une rupture de la centrale hydraulique de Montézic, au Nord de l’Aveyron. Les services d’État en profiteront pour déclencher les sirènes rattachées au Système d’alerte et d’informations aux populations (SAIP) et du système Fr-Alert.

Quelles communes sont concernées par les sirènes dans l’Aveyron ?

L’exercice prendra ainsi place au niveau de la centrale hydraulique de Montézic. La commune éponyme ainsi que celle d’Entraygues y participeront en activant leur poste de commandement communal. Pour la préfecture de l’Aveyron, l’objectif est triple. Elle veut alors :

Tester la pertinence des documents de gestion de crise (plan communal de sauvegarde et plan particulier d’intervention),

Tester la coordination des services de l’État et des différentes forces civiles et militaires,

Renforcer la sensibilisation des populations aux risques.

La préfecture ajoute : « Le dispositif d’alerte à la population Fr-Alert sera activé sur ces deux communes et la sirène SAIP activée sur celle d’Entraygues-sur-Truyère. » À noter qu’EDF devrait signaler la fin de l’exercice en activant la sirène une dernière fois en fin de journée.

Treize communes rattachées aux sirènes SAIP

Pour rappel, les sirènes « SAIP » permettent d’alerter la population d’un danger imminent ou en cours. Elles permettent alors d’inciter les habitants à appliquer les consignes des autorités. De son côté, le système Fr-Alert prévient en temps réel les personnes détentrices d’un téléphone portable. Et alors que la préfecture de l’Aveyron organise cet exercice de sécurité civile, elle indique que treize nouvelles communes s’associent aux deux systèmes d’alerte.

Ainsi, les communes de Brommat, Saint-Symphorien, Saint-Hippolyte, Saint-Amans-des-Côts, Campouriez, Florentin-la-Capelle, Le Fel, Espeyrac, Golinhac, Senergues, Conques-en-Rouergue, Saint-Parthem et Almont-les-Junies bénéficient désormais de l’alerte téléphonique, Fr-Alert. Et les sirènes SAIP s’installent également à Saint-Amans-des-Côts.