Aveyron. L’Autoroute A75 fermée ce dimanche en raison d’une course à Millau

Cette fermeture exceptionnelle aura lieu sur une partie de la journée du dimanche 22 mai 2022 entre les échangeurs n°45 et n°47.

L’A75 sera partiellement fermée ce dimanche en raison de la course Eiffage du viaduc de Millau. CC BY 2.0 OliBac

Avis aux automobilistes et utilisateurs réguliers de l’A75 dans l’Aveyron. Ce dimanche 22 mai 2022, une partie de l’autoroute sera exceptionnellement fermée, indique la préfecture dans un communiqué. Cette fermeture intervient dans le cadre de la course Eiffage, qui se déroule sur le viaduc de la commune de Millau. Et comme pour chaque édition depuis 2007, des milliers de coureurs le traversent. Ils parcourent au total presque 24 kilomètres sur ce pont considéré comme le plus haut du monde, avec une pile culminant à 245 mètres.

Fermeture entre les échangeurs 45 et 47

Concrètement, cette fermeture n’interviendra que sur une portion de l’autoroute pour “permettre le bon déroulement de la course”, précise la préfecture. L’A75 sera ainsi fermée à la circulation entre les échangeurs n°45 (Millau) et n°47 (La Cavalerie). Cette fermeture concernera les deux sens de circulation. Cependant, elle n’aura lieu que de 7 heures 30 à 13 heures 30.

Une déviation prévue

Résultat, la circulation sera déviée pour laisser passer les coureurs sur les 4,9 km du viaduc :

Dans le sens Nord-Sud : sortie de l’autoroute au niveau de l’échangeur 45 Saint-Germain, passage par la rocade de Millau, montée de La Cavalerie, puis entrée sur l’A75 au niveau de l’échangeur 47 ;

Dans le sens Sud-Nord : sortie de l’autoroute au niveau de l’échangeur 47, descente sur Millau par la D809; emprunt de la rocade de Millau, accès conseillé en direction de Aguessac puis circulation sur la D29 jusqu’à l’entrée de l’autoroute A75 au niveau de l’échangeur 44.1.

En conséquence, la traversée de la ville de Millau sera fortement impactée par ces mesures de circulation temporaires. Cependant, le viaduc devrait rouvrir aux voitures dans l’après-midi, après les vérifications de sécurité.

