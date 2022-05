Millau à la fête pour le retour de la course Eiffage du Viaduc

Ces samedi 21 et dimanche 22 mai, le Viaduc de Millau accueille le retour de la course Eiffage. Une dizaine de milliers de participants sont attendus durant ces deux jours de festivités.

Le Viaduc de Millau théâtre de la course. © Jean Weber-inra / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Après quatre ans d’absence, la course Eiffage du Viaduc de Millau est de retour dimanche 22 mai. Avec ses 23,7 kilomètres et ses 390 mètres de dénivelés positifs, l’épreuve est assez exigeante. Mais en contrepartie, tout au long du parcours, les milliers de participants verront défiler de multiples panoramas sur la ville de Millau, la vallée du Tarn, le Larzac ou encore sur les Causses. Les participants auront aussi un privilège rare : celui de traverser à pied le mythique viaduc, inauguré en 2004.

Lors de la première traversée, les coureurs se frotteront à une légère pente de 3% sur 2,5 kilomètres, le retour sera quant à lui plus accessible. Les participants entameront par la suite la descente vers la ligne d’arrivée. Deux ravitaillements sont prévus sur le parcours de la course. Les premiers participants s’élanceront à 9 heures et les retardataires peuvent encore s’inscrire. Pour l’occasion, le trafic sur l’autoroute A75 sera interrompu dimanche de 9h à 12h40. L’entreprise Eiffage et la DIR Massif Central s’occuperont du nettoyage et des vérifications de sécurité avant de restituer le Viaduc aux automobilistes.

Courir… mais pas que

Lors de la dernière édition en 2018, la course avait réuni environ 11 000 participants. En plus du côté sportif, la course se déroule habituellement dans une ambiance festive et conviviale. Chaque année de nombreux coureurs viennent notamment déguisés. Des animations en tout genre seront proposées au public tout au long du week-end. Cette année, la course soutient l’Association Cassandra, qui œuvre dans la recherche contre les cancers de l’enfant.

Jérémy Marty