Narbonne : Huit finales nationales à l’occasion du Printemps du rugby à XIII

Organisé sur le terrain du Parc des sports et de l’amitié de Narbonne, le Printemps du rugby à XIII fait son retour ce week-end du 21 et 22 mai. Huit finales nationales donneront le coup de sifflet final de l’exercice en cours.

Rugby à XIII à Narbonne. Crédit: Chaps the idol (CC BY-SA 4.0)

C’est le grand retour du Printemps du rugby à XIII. Après deux premières éditions en 2015 et 2016, le Parc des sports et de l’amitié de Narbonne sera le théâtre de huit finales, dont celles d’Élite 1 masculine et féminine.

La Fédération Française de Rugby à XIII, par son président Luc Lacoste, se réjouit du retour de l’événement. “Dès les premières semaines de notre mandat, nous avions comme seule obsession de développer notre fédération et resserrer les liens qui unissent la grande famille treiziste. Nous avons donc imaginé un long et beau week-end de compétition qui réunirait à peu près toutes les composantes sportives disponibles lors des phases finales de nos différents championnats”.

Narbonne, terre de rugby à XIII

Dans l’Aude, le rugby à XIII tient une place très importante dans le paysage local. Carcassonne était déjà à l’honneur lors de la dernière édition du Printemps du rugby à XIII en 2016. La ville audoise avait organisé la finale de la Coupe de France.

Les mots du maire de Narbonne, Didier Mouly, cités dans un communiqué de la Fédération, confirment l’enthousiasme : “La Ville est d’autant plus fière de recevoir les finales des championnats de France Elite. Cet accueil participe au rayonnement de Narbonne et au renforcement de son attractivité. Terre de rugby, il était naturel que la Ville se mobilise pour cette manifestation qui attirera, à n’en pas douter, un public nombreux lors des différentes compétitions”.

Programme des finales Samedi 21 mai: 13h: finale Élite 2 Féminine: Les Grizzgirls – Rugby Club Bègles XIII / 15h30: finale Élite 1 Féminine: Déesses Catalanes – Racing Club Arthès XIII / 17h45: finale Élite 2 fauteuil à l’Arena de Narbonne: Handisport Vichy Ville XIII Fauteuil – Stade Toulousain Rugby Handisport / 20h: finale Élite 1 fauteuil à l’Arena: Dragons Handi Rugby XIII – Montauban Handisport Dimanche 22 mai: 10h: finale u15 messieurs: XIII Catalan – FC Lézignan XIII / 11h: finale u17 messieurs: SA Villeneuve XIII – RC Carpentras XIII du Comtat / 15h30: Finale Élite 1 Messieurs: XIII Limouxin – Carcassonne XIII

Robin Lopez