Carcassonne. Le festival Off dévoile son programme

À l’approche de la saison estivale, la municipalité de Carcassonne, dans l’Aude, a dévoilé le programme du festival Off. L’événement débute le 24 juin et se déroule durant tout l’été. Plus de 70 spectacles gratuits sont annoncés.

Pour cet été 2022, le festival OFF accueille entre autres Stephan Eicher, Massilia Sound System, Yuri Buenaventura, Michel Fugain, Stéphane, Sanseverino, Amel Bent, Têtes Raides, Fatoumata Diawara, Chilla, Sergent Garcia, Eagle-Eye Cherry, Keziah Jones, ou encore Synapson.

Les rencontres documentaires ouvrent le festival Off de Carcassonne, les 24, 25 et 26 juin, avec « trois documentaires sur trois personnalités emblématiques ayant, chacun dans leurs domaines respectifs, marqué l’Histoire de la France : Serge Gainsbourg, Jean-Paul Gaultier et Jean-Claude Dreyfus », annonce la municipalité.

Du théâtre et de la musique au programme du festival Off à Carcassonne

Le théâtre a également une place de choix dans le programme du festival Off avec près d’une dizaine de pièces. Le 3 juillet, la compagnie La baraque foraine jouera la pièce “Réveillon d’été”. C’est l’histoire de quatre sœurs qui fêtent Noël au solstice d’été et sont confrontées à une série d’intrigues.

Le dimanche 31 juillet, Création Neznets et Compagnie joue “La vraie vie de nous”. Dans cette histoire, après avoir rêvé d’une vie de rêve, Miss Pétula & Jörje s’unissent pour une vraie vie, celle de tous les jours… Mais comment vit-on la vraie vie après l’avoir tellement rêvée ?

En matière de musique, le festival OFF propose près d’une soixantaine de concerts gratuits répartis sur sept scènes différentes. Parmi eux, Stephan Eicher sur les Berges de l’Aude les 1er et 2 juillet, Cardabelle le 9 juillet ou encore Chilla le 23 juillet sur Chénier.

Informations pratiques : le programme complet est disponible sur le site de la mairie.