Aude. La préfecture prend des mesures exceptionnelles pour prévenir les risques d’incendie

Considérant l’importance des risques incendies de forêt affectant les zones des massifs boisés de La Clape, de l’île Sainte Lucie, des Pinèdes Crémades et de Fontfroide, afin de garantir la sécurité de la population, de faciliter la lutte contre les incendies et d’en limiter les conséquences, des mesures exceptionnelles s’appliquent à compter du lundi 12 juillet 2021 à 6h et jusqu’au vendredi 16 juillet 2021 à 6h aux massifs boisés de La Clape, de l’île Sainte Lucie, des Pinèdes Crémades et de Fontfroide.

Risques incendies : accès interdits

La préfecture de l’Aude stipule qu’il est “interdit au public de pénétrer à l’intérieur du massif et d’emprunter de quelque manière que ce soit” (à pied, vélo, cyclomoteur, cheval, voiture, etc.) les routes, chemins et pistes forestières “dont l’accès sera condamné par une barrière mobile” installée par la commune de situation

A l’intérieur du massif, les travaux mécaniques susceptibles d’être à l’origine d’un départ de feu sont interdits, notamment :

l’usage de tout appareil ou matériel pouvant être à l’origine d’un départ de feu notamment l’usage d’un poste à soudure, d’une tronçonneuse, d’une débroussailleuse ou d’une disqueuse ;

l’usage de tout engin mécanisé à rotation rapide susceptible d’entraîner une projection d’étincelles ;

tous les travaux mécaniques agricoles ou forestiers pouvant être à l’origine d’une étincelle tels que l’utilisation de chisel, le broyage de cailloux, le broyage de végétation, l’abattage d’arbres ou d’arbustes (liste non restrictive) ;

l’usage d’épareuse et de trancheuse ;

les travaux de creusement de tranchées en vue de la mise en place de câbles ou de canalisations.

Le 3 juillet dernier, un incendie a ravagé le massif de La Clape à Narbonne, faisant partir en fumée 250 hectares.

