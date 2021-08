Aude, Gard, Hérault : ces départements d’Occitanie où l’on peut cumuler RSA et emploi saisonnier

En Occitanie, les départements de l’Aude, du Gard et de l’Hérault ont mis en place un dispositif de cumul du RSA avec les revenus de certains emplois saisonniers.

Lorsqu’en 2019, le dispositif de cumul du RSA avec des revenus d’emplois saisonniers a été lancé, il ne s’agissait que d’une expérimentation, dans une douzaine de départements français. Avec la crise sanitaire, le nombre de ces derniers a fortement progressé l’an dernier. Ceux de l’Aude, du Gard et de l’Hérault ont ainsi proposé, dès 2020, aux bénéficiaires du RSA présents sur leurs territoires, de continuer à percevoir leur allocation, tout en travaillant dans des secteurs saisonniers sous tension. L’objectif étant de pallier les pénuries de personnel dans certains secteurs “essentiels” de l’économie.

Un dispositif efficace pour le retour à l’emploi

Dans l’Hérault, le dispositif, qui avait bénéficié à plus de 50 personnes l’an dernier, est reconduit, pour les emplois saisonniers viticoles (aides aux vendanges et aux cavistes) sur la période du 1er août au 31 octobre 2021. Dans le Gard, le cumul avec le RSA est possible sur une période de trois mois, pour tous les emplois saisonniers agricoles. Idem dans l’Aude, où l’opération avait favorisé en 2020 le retour à l’emploi de 20% des allocataires. Cet été, le département élargit le dispositif aux 3500 emplois saisonniers dans les secteurs de l’hébergement touristique et de la restauration. « Serveurs, commis de cuisine, cuisiniers, agents de réservation, réceptionnistes, gouvernants ou encore employés d’étage, toutes les opportunités sont actuellement ouvertes dans cette filière d’activité très en demande à cette période de l’année », incite le Conseil départemental de l’Aude.

Source : communiqué de presse