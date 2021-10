Que faire en Ariège pendant les vacances de la Toussaint ?

Fête de la pomme, festival d’accordéon, découverte de l’espace ou visite d’une grotte hantée… Le Journal Toulousain a fait une sélection éclectique des activités et sorties dans le département de l’Ariège pour occuper les enfants pendant les vacances de la Toussaint.

Un festival d’accordéon à Ax-les-Thermes

Pour sa 4e édition, le festival Accordéon-Ax privilégie une programmation régionale, situation sanitaire oblige. « Vous entendrez les meilleures formations d’Occitanie. Du solo au sextet, il y aura de l’énergie, de l’intime et de la fête », confie Jean-Baptiste Aubaille, le directeur artistique de l’événement. La formule elle, ne change pas : un concert classique et une représentation nocturne, par jour, qui auront lieu à la Chapelle Saint-Jérôme ou au casino d’Ax-les-Thermes.

S’y succéderont de jeunes artistes, mais aussi des formations confirmées comme celle du Grand Orphéon (mercredi 27 octobre, 21h, au Casino – salle café musique), qui proposera une palette sonore inédite entremêlant musique classique, populaire, jazz et compositions originales. Les musiciens seront accompagnés, pour l’occasion, par Stéphane Labeyrie, tubiste à la renommée internationale.

À ne pas rater, la performance de Saxback ensemble. Un sextuor à vents inédit qui se produira le vendredi 29 octobre, à 17h30, à la Chapelle Saint-Jérôme. Cette formation chambriste atypique offre un visage résolument moderne et audacieux aux instruments à vent. Et même s’ils n’intègrent pas d’accordéon, ils sont la preuve d’un élargissement du festival à d’autres genres musicaux. Ouverture qui devrait perdurer, voire s’intensifier dans les prochaines éditions.

Infos pratiques : Du 26 au 30 octobre, à Ax-les-Thermes.

Pamiers dans l’espace

Une météorite vient de s’écraser place de la République, à Pamiers. Une mission d’étude, commanditée par le Centre national d’études spatiales (Cnes) et la Mairie de Pamiers, va explorer cet étrange corps céleste et partir dans l’espace pour en trouver l’origine. Du 22 au 29 octobre, les jeunes apprentis astronautes pourront ainsi participer à de nombreuses animations sur le thème de l’espace. De la construction d’un mobile spatial, à un concours de dessin d’écusson de mission spatiale, en passant par un entraînement en piscine pour simuler une sortie extravéhiculaire dans le vide intersidéral. Les organisateurs ont également prévu l’installation d’un cinéma en plein air, d’un spectacle de marionnettes, d’une soirée d’observation astronomique ou encore le lancement de microfusées. Des activités aussi nombreuses que variées, dans un programme éclectique et accessible à tous.

Infos pratiques : Du 22 au 29 octobre, au Complexe sportif Irénée Cros, à Pamiers.

La fête de la pomme

Ce premier dimanche des vacances de la Toussaint, la commune de Saurat, en Ariège, fête la pomme. Toute la journée du 24 octobre, de nombreuses animations seront organisées autour de ce fruit, présent sous toutes ses formes : de la fameuse croustade ariégeoise au jus de fruits. Les visiteurs pourront arpenter le marché de terroir local pour découvrir une exposition de fruits locaux et de vieux outils. Mais aussi glaner de précieux conseils techniques pour la plantation, le greffage ou la taille des pommiers.

Infos pratiques : Le dimanche 24 octobre. Place de la Rende à Saurat.

En parallèle, les associations “Les Ocelles” et “Pas de jus sans Lulu” organisent des journées de pressage à Quérigut. Vous pourrez venir y presser vos propres pommes et repartir avec votre jus artisanal. Ces journées se dérouleront en deux temps : les 23 et 24 octobre, pour moins de 300 kilos de pommes. Vous pourrez durant ces deux jours, presser vos pommes au prix d’un euro le litre.

Puis, les 30 et 31 octobre, pour plus de 300 kilos de pommes. Vous pourrez presser vos pommes sur un pressoir adapté aux grosses quantités. Au prix d’un euro le litre de jus de pommes, avec un tarif dégressif à partir de 300 litres.

Infos pratiques : Les 23 et 24 octobre puis les 30 et 31 octobre. Au hangar communal de Quérigut. Réservations conseillées au 06.37.09.13.11.

Halloween à la grotte du Mas d’Azil

Qui dit vacances de la Toussaint, dit Halloween. Une soirée particulière durant laquelle des animaux d’ordinaire repoussants trouvent grâce à nos yeux. C’est l’occasion de découvrir, par exemple, le monde mystérieux des chauves-souris. En Ariège, la grotte du Mas d’Azil est l’endroit parfait pour les observer. Le 31 octobre, vous pourrez ainsi vous y rendre, en famille, pour confronter légendes et réalité sur ces créatures qui volent avec leurs mains, et voient par leurs oreilles. Plusieurs animations permettront aux plus jeunes de se familiariser avec l’animal, et un goûter leur sera offert. Et n’oubliez pas vos déguisements, ils sont obligatoires pour participer à cette après-midi insolite.

Infos pratiques : Le 31 octobre, de 14h à 17h. Grotte du Mas d’Azil. Réservations obligatoires au 05.61.02.71.69.