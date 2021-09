Météo France se réinstalle en Ariège pour couvrir l’Est des Pyrénées

Après avoir quitté le département il y a sept ans, les services de Météo France se réinstallent en Ariège dès le 4 octobre prochain, sur un nouveau site à Foix, pour couvrir tout l’Est des Pyrénées à partir du mois de novembre.

Météo France est de retour en Ariège. Mardi 21 septembre dernier, la présidente du Conseil départemental Christine Tequi a symboliquement remis les clés des locaux, mis à disposition par le Département, au directeur interrégional Sud-Ouest des services météorologiques Laurent Perron. C’est donc à Foix que six prévisionnistes prendront leur quartier à partir de lundi 4 octobre prochain. Le site sera opérationnel à partir du mois de novembre, au début de la saison hivernale.

Les services de Météo France avaient quitté le département il y a sept ans, auparavant implantés à Antichan, près de Saint-Girons. À l’époque, ils ne s’occupaient que du territoire de l’Ariège.

Couverture de l’Est des Pyrénées

Pour cette nouvelle implantation, les stations météos de Blagnac et de Perpignan, dédiées à la montagne, ont été transférées à Foix. L’équipe installée dans ces nouveaux locaux sera composée de nivologues, chargés de surveiller la mesure du manteau neigeux pour éviter les avalanches, et de météorologistes spécialistes de la montagne. Leur mission sera d’observer les conditions sur tout l’Est des Pyrénées : Ariège, Pyrénées-Orientales, mais aussi la partie montagneuse de la Haute-Garonne (Comminges) et l’Andorre. Il s’agit de la seconde antenne implantée sur le territoire, la première se situant à Tarbes, couvrant tout l’Ouest de la chaîne sud de la Région (Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques). Jacques Richon, directeur du centre météorologique-montagne dans les Pyrénées, voit l’ouverture de ce nouveau site comme un “rééquilibrage” des capacités de prévisions sur la chaîne montagneuse.