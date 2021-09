Météo : Une nouvelle alerte orange pour des orages violents en Haute-Garonne

Météo France prévoit de nouveau un violent épisode orageux avec de fortes pluies, ce jeudi 9 septembre, sur le département de la Haute-Garonne, qui est placé en vigilance orange.

Après quelques heures d’accalmie, les orages vont faire leur retour dans le ciel haut-garonnais dès ce jeudi 9 septembre. « Le phénomène est prévu ce jour à compter de 16h et ce, jusqu’en milieu de nuit, début de matinée de vendredi » prévient la préfecture du département. Celle-ci diffuse une alerte vigilance orange pour un « épisode pluvio-orageux actif nécessitant un suivi particulier compte-tenu de sa persistance et des cumuls associés ». Dans son bulletin régional, Météo France prévoit que ces orages se maintiendront en Haute-Garonne et en Ariège jusqu’au milieu de la nuit. Des cumuls de pluie de l’ordre de 30 à 50 mm sont attendus pour le département ainsi que des rafales de vents de l’ordre de 60 à 80 km/h et un risque de grêle.

Un risque d’importants dégâts

Cet épisode orageux « est susceptible de provoquer localement des dégâts importants », prévient la préfecture. Notamment sur l’habitat léger et les installations provisoires. Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement. Des départs de feux sont à craindre en forêt, suite à des impacts de foudre. Certains cours d’eau peuvent connaître une montée rapide des eaux et des réseaux d’assainissement déborder. Ce qui peut entraîner des perturbations sur le réseau routier ou ferroviaire, ainsi que des coupures d’électricité.

Quelques recommandation en cas d’orage

C’est pourquoi les services de l’État dans le département recommandent à chacun de se tenir informé de la situation, avec notamment « une attention particulière pour les campings et toutes les activités nautiques ». Il est conseillé, à l’approche d’un orage, de mettre à l’abri les objets sensibles au vent, de ne pas s’abriter sous les arbres, d’éviter les promenades en forêts et l’utilisation du téléphone ou d’appareils électriques, de signaler tout départ de feu et de rester vigilant à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone habituellement inondable.