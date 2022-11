Ariège. Troisième année de fermeture pour la station de ski de l’étang de Lers

La station de ski de l’étang de Lers en Ariège restera fermée pour durant la nouvelle saison hivernale. C’était déjà le cas durant les deux saisons précédentes.

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de glisse. La station de ski de l’étang de Lers en Ariège restera fermée durant la prochaine saison hivernale. La décision a été prise par le syndicat intercommunal de l’étang de Lers, qui rassemble les communes de Massat et Le Port.

Les vacanciers devront donc aller skier ailleurs une année de plus. En effet, la station ariégeoise est déjà restée fermée au cours des deux dernières saisons. Les raisons sont cependant différentes. La crise sanitaire liée à la Covid-19 n’est pas en cause.

Deux communes en charge de cette station de ski en Ariège

« Avec seulement deux communes en charge de l’étang de Lers, on n’a pas les moyens de faire fonctionner la station. On se retrouve dans une impasse et il n’y aura donc pas d’ouverture cet hiver », indique la présidente du syndicat, Françoise Soula, en charge de la station, dans les colonnes de La dépêche du Midi.

Avec la hausse du coût de l’énergie et de l’incertitude sur la quantité de neige, la station située à seulement 1 200 mètres d’altitude restera donc fermée. Un rapprochement économique avec la station du Guzet a été envisagé, mais la commune du Port s’y est opposée.

Ce refus est lié à la ligne de conduite défendue par la commune. La maire Noëlle Morales explique ainsi à La dépêche du Midi : « On voudrait aller vers des actions de préservations de la nature et d’équilibre entre toutes les activités qui se déroulent à l’étang de Lers plutôt que de faire venir encore plus de personnes et d’en faire un site de développement économique. On pense qu’il faut désormais trouver un équilibre et ne pas pencher totalement d’un côté ou de l’autre. »