La qualité de l’air sera “mauvaise” en Occitanie ce jeudi 14 juillet

Malgré une légère amélioration ce mercredi 13 juillet dans trois départements de l’Occitanie, la qualité de l’air se dégradera à nouveau ce jeudi 14 juillet sur l’ensemble des territoires. Elle sera “mauvaise” dans tous les départements de la région, selon les prévisions d’Atmo Occitanie.

L’indice de la qualité de l’air reste “dégradé” à “mauvais” dans l’ensemble des départements d’Occitanie ce mercredi 13 juillet selon l’organisme chargé de sa surveillance Atmo Occitanie. Hier, mardi 12 juillet, l’air était “mauvais” dans dix départements sur 13, à savoir le Gard, l’Hérault, l’Aude, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, la Haute-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées.

Les conditions se sont améliorées aujourd’hui, avec plus que sept départements classés rouges : la qualité de l’air dans l’Aude, les Pyrénées-Orientales et le Lot étant désormais considérée comme “dégradée” et non plus “mauvaise”, comme dans le Gard, l’Hérault, le Tarn, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées.

La pollution stagne

La situation devrait à nouveau se dégrader demain, jeudi 14 juillet. Selon les prévisions d’Atmo Occitanie, la qualité de l’air sera “mauvaise” dans l’ensemble des 13 départements d’Occitanie. Sur une échelle de un à six, allant d’un indice de qualité de l’air “bon” à “extrêmement mauvais”, le territoire sera classé au niveau quatre (indice “mauvais”).

En cause ? Les conditions météorologiques, à savoir le fort ensoleillement et les températures élevées qui favorisent le maintien de concentrations importantes d’ozone. En effet, en l’absence de vent, les particules en suspension, les particules fines et le dioxyde d’azote présents dans l’air à cause de la pollution stagnent.

Atmo Occitanie conseille aux habitants d’éviter les activités physiques intenses en extérieur, en particulier pour les personnes fragiles. Si une personne ressent des symptômes tel qu’un mal aux yeux, de la toux ou des maux de gorge, il est nécessaire de contacter un médecin.