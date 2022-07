La qualité de l’air est mauvaise dans dix départements d’Occitanie

Avec la canicule qui s’installe, la qualité de l’air devient mauvaise dans dix des treize départements de l’Occitanie, selon l’Atmo, ce mardi 12 juillet. Et la situation devrait rester identique mercredi 13 juillet.

L’air devient mauvais dans dix des treize départements de l’Occitanie, selon l’Atmo, ce mardi 12 juillet. Crédit visuel : Atmo Occitanie

C’est une conséquence directe du dôme de chaleur qui s’installe sur la France, en arrivant par le sud-ouest. Ce dernier n’impacte pas que les températures. En effet, la qualité de l’air se retrouve dégradée, voir mauvaise dans certains territoires, comme le constate l’Atmo Occitanie, l’organisme d’observation de la qualité de l’air, dans son bulletin du mardi 12 juillet.

« Aujourd’hui, mardi 12 juillet, les conditions météorologiques devraient favoriser la formation d’ozone. L’indice de la qualité de l’air devrait mauvais sur une grande partie de la région Occitanie. Sur le reste, l’indice de la qualité de l’air sera dégradé, également en raison des concentrations d’ozone », signale l’Atmo dans un communiqué.

L’air est qualifié de “mauvais” dans dix départements d’Occitanie. Il s’agit de l’Aude, du Gard, du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, de l’Hérault, du Lot, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Ces territoires sont en vigilance de niveau quatre, sur une échelle allant jusqu’à six. Dans trois départements, l’Ariège, l’Aveyron et la Lozère, la qualité de l’air est qualifiée de “dégradée”.

La qualité de l’air se dégrade en Occitanie

Ce bulletin de l’Atmo montre une nette dégradation de la qualité de l’air. La veille, seuls trois départements avaient un air qualifié de “mauvais”. L’organisme en prévoyait cinq pour ce mardi 12 juillet. Il y en a finalement dix. Et la situation devrait rester identique mercredi 13 juillet.

« Sur les territoires où l’indice de la qualité de l’air est prévu mauvais, envisagez de réduire les activités intenses à l’extérieur si vous ressentez des symptômes : mal aux yeux, toux ou maux de gorge », met en garde l’Atmo.