Grève à la SNCF : Quelques perturbations dans les trains en Occitanie

Un mouvement de grève à la SNCF provoquera des perturbations dans les gares en Occitanie durant le week-end du 17 décembre. La ligne TGV Atlantique sera la plus touchée. Un Intercité de nuit est supprimé. Et des perturbations sont attendues dans les TER. les prévisions de trafic seront disponibles vendredi 16 décembre à 17 heures.

Un mouvement de grève à la SNCF provoquera des perturbations dans les gares en Occitanie durant le week-end du 17 décembre. Photo d’illustration. Crédit photo : pixabay CC hpgruesen

Un week-end compliqué, mais moins que prévu, s’annonce dans les trains. Un mouvement de grève des aiguilleurs de SNCF Réseau provoquera des perturbations dans les gares en Occitanie durant le week-end du 17 décembre. Mais il y en aura moins que lors du précédent mouvement social au début du mois.

L’axe TGV Atlantique touché

Ainsi, pour le premier week-end de départ en vacances de fin d’année, une vingtaine de TGV seront supprimés sur les 650 prévus par la SNCF. L’axe TGV Atlantique sera le plus touché, avec près de neuf trains sur dix maintenus. La prévision tombe à deux sur trois pour les liaisons entre Paris et Bordeaux. Le service sera « normal ou quasi normal » sur le reste des lignes à grande vitesse, les TGV Est, Nord et Sud, selon la compagnie ferroviaire.

Un Intercité de nuit vers l’Occitanie supprimé à cause de la grève à la SNCF

Concernant les Intercités, le trafic des trains sera « quasi normal ». Cependant, le mouvement de grève à la SNCF engendrera la suppression d’un train vers l’Occitanie. Il s’agit du train de nuit Paris-Rodez-Albi.

Des perturbations dans les TER

Aussi, quelques lignes de TER pourraient faire l’objet de perturbations. Le programme de la circulation des trains de tout le week-end sera disponible sur les sites de la SNCF ce vendredi 16 décembre à 17 heures.