Grève SNCF : circulation des trains liO “très perturbée” en Occitanie

Une grève à la SNCF va fortement impacter la circulation des trains liO en Occitanie ce mercredi 7 décembre. Voici les prévisions de trafic dans la région.

Avis aux usagers des trains régionaux liO. Un mouvement social national va toucher la SNCF ce mercredi 7 décembre. Cette grève va fortement impacter le trafic des trains, notamment des liO en Occitanie.

ℹ️ Mercredi 7/12, un mouvement social national perturbera fortement la circulation de vos #liOTrain.



Consultez dès maintenant les horaires adaptés de votre ligne sur https://t.co/TBTXH5UGDP ✔️ pic.twitter.com/51SekXPq5o — liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) December 5, 2022

En effet, leur circulation s’annonce « très perturbée ». Uniquement des cars circuleront d’ailleurs sur certaines lignes. Ce sera notamment le cas entre Béziers et Clermont-Ferrand.

Les trains liO impactés par la grève en Occitanie

Voici la liste des différents axes concernés, pour le moment, par des perturbations de circulation dans la région ce mercredi 7 décembre :

Béziers Millau Clermont-Ferrand

Carcassonne Limou Quillan

Mende Clermont-Ferrand

Mende Montpellier

Narbonne Montpellier Avignon

Nîmes Aigues-Mortes Le Grau-du-Roi

Nîmes Alès Clermont-Ferrand Marvejols

Perpignan Villefranche Vernet-les-Bains

Port-Bou Montpellier Avignon

Port-Bou Perpignan Narbonne

Train Jaune : Villefrance Vernet-les-Bains Latour-de-Carol Enveitg

Cette liste pourrait s’allonger. Toutes les fiches horaires ne sont en effet pas encore disponibles.

Où retrouver les prévisions de circulation ?

La SNCF assure que les voyageurs disposant d’une réservation et ayant laissé leurs coordonnées ont été informés du maintien ou non de leur train par mail ou SMS. Par ailleurs, la circulation de tous les trains lors de cette grève sera disponible, au plus tard la veille du trajet à 17h, sur le site internet liO SNCF.

Les prévisions de trafic seront également consultables sur les canaux de communication habituels de la compagnie ferroviaire, notamment sur l’application mobile de la SNCF, le compte Twitter liO Train SNCF Occitanie ou encore par téléphone au 0 800 31 31 31 pour les TER ou au 0 805 90 36 35 pour les grandes lignes.