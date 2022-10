Occitanie : nouveau record du nombre de voyageurs grâce au “train à un euro”

Grâce au “train à un euro”, la région Occitanie a enregistré un nouveau record du nombre de voyageurs ces 22 et 23 octobre. Cette opération avait été mise en place une première fois les 15 et 16 octobre face à la pénurie de carburant, puis renouvelée le week-end suivant à la suite de son succès.

La région Occitanie a enregistré un record de 131 000 voyageurs ce week-end grâce au train à un euro Crédit photo : CC BY SA Yoyo697 – Wikimedia commons

La présidente de la Région Occitanie n’en est pas peu fière. Son opération “train à un euro”, qui « vise à permettre aux habitants d’Occitanie d’économiser du carburant durant le week-end et assurer leurs déplacements durant la semaine », a encore eu du succès ces samedi 22 et dimanche 23 octobre.

En effet, 96 000 billets de train à un euro ont été vendus lors de ce premier week-end des vacances scolaires de la Toussaint. « Avec les abonnés, ce sont 131 000 personnes qui ont voyagé à bord des trains régionaux liO », souligne la Région. Une fréquentation cinq fois supérieure au même week-end en 2021.

Un nouveau record du nombre de voyageurs en Occitanie

« Avec 131 000 voyageurs présents à bord de nos trains régionaux, c’est un nouveau record qui a été atteint ce week-end ! Cette nouvelle réussite nous montre que lorsque les prix sont accessibles, les habitants changent leurs habitudes et font le choix du train », estime Carole Delga, la présidente du Conseil régional d’Occitanie, dans un communiqué de presse.

Grâce aux trains #liO à 1€, la fréquentation en @Occitanie a battu un nouveau record avec 131.000 voyageurs ce week-end.

Pour rappel, la Région avait mis en place une première fois l’opération “train à un euro” les samedi 15 et dimanche 16 octobre. Le succès avait déjà été rendez-vous. 86 000 billets avaient effectivement été vendus sur l’ensemble du week-end.

Une économie de 650 000 litres de carburants au total

Face à cet engouement, la Région Occitanie avait alors décidé de renouveler l’opération ces 22 et 23 octobre. « Grâce à l’expérience acquise, nous sommes la seule Région de France à avoir proposé deux week-end d’affilés un tarif exceptionnel pour les voyages en train et ainsi permis aux habitantes et habitants d’économiser du carburant », souligne Carole Delga.

Selon la Région, les deux opérations “train à un euro” ont « permis d’économiser 650 000 litres de carburants, et près de 250 000 personnes ont voyagé sur le réseau ferré régional » au total.